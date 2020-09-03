百億產業基金花在哪　政院：場舍升級、運豬車裝GPS、豬死亡強制保險

▲行政院發言人丁怡銘3日主持行政院會。（圖／翻攝行政院直播）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院會3日就進口美豬、牛議題聽取部會報告，政院發言人丁怡銘會後指出，蔡總統、賴副總統相當慎重美豬、美牛進口政策， 強調這項政策是基於國家經濟利益，所做出符合未來台灣總體戰略目標的決定。

丁怡銘說，台灣經濟發展高度仰賴對外貿易，出口總值占總生產值一半以上，約新台幣10兆元近54％。其中，美國是台灣非常重要的經貿伙伴，雙邊貿易額占我國對外貿易的14％，近1.4兆元。

丁怡銘轉述，蔡總統偕同賴副總統相當慎重的向國人同胞報告美豬、美牛進口政策，因為這是基於國家經濟利益，所做出符合未來台灣總體戰略目標的決定。

丁怡銘說，行政院長蘇貞昌認為，經濟發展很重要，但維護國人健康也同樣重要，食安是最高原則，沒有妥協空間，因此，政府一定會在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口食品規範，並嚴格把關。

丁怡銘強調，在放寬美豬、美牛進口同時，也一定會保障豬農權益，讓台灣養豬產業不只不會受到影響，還要協助轉型升級。

針對美豬、牛進口配套，丁怡銘說，將請財政部、農委會強化邊境進口肉品的檢疫及查驗，國內販售散裝和包裝食品，從零售市場、夜市、商圈到餐廳等，都要加以標示；衛福部依食安法罰責，擬定裁罰基準供中央及地方遵循，對於未依規定清楚標示產地，或雖有標示、卻標示不實，魚目混珠，意圖降低成本的業者，應嚴查重罰。

丁怡銘說，各部會立即盤點就權責下有提供豬肉及其製品的區域、場所，如經濟部負責百貨公司、賣場、網路電商、傳統市場、商圈、夜市等；農委會負責農漁會超市、休閒農場及農特產展售中心；交通部負責航空站、國道休息站賣店；國防部負責軍營團膳等，將全面落實產地標示規定，提供給消費者足供辨認的資訊，讓消費者安心選購。

另外，丁怡銘表示，教育部於政策宣布當天，已行文要求各級學校供膳，特別是國中小的營養午餐，一律使用國產肉品，請農委會協同教育部，就午餐使用食材來源是否如實登錄，嚴格加強稽查，讓家長放心。

至於國內豬農產業配套，丁怡銘說，目前豬農其實對台灣豬的競爭力很有自信，但求政府做好產地標示把關。請持續與豬農溝通，讓配套措施更符合養豬產業需求。

丁怡銘表示，政府也將運用百億養豬產業基金協助豬農轉型升級，妥適提出中長程規劃，包括如何穩定豬農收益、協助養豬場、屠宰場現代化，運送車輛加裝GPS、辦理豬隻死亡強制保險、拓銷台灣豬出口等，讓台灣的養豬產業大大提升競爭力，不僅提供國人更高品質的國產豬肉，還要打開國際市場，銷往世界。