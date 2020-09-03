「台灣藍鵲＋捷克黑鷹」　蔡英文送MIT行李箱靈感來自布拉格市長

▲總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德3日上午於總統府接見捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團。府方特別準備印有台灣、捷克國旗的「台捷友好」行李箱，馬上掀起外界矚目，詢問度更是破表。

總統府指出，布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)日前在臉書宣布將同行訪台時，附上一張貼上台灣與捷克國旗的行李箱，引起台灣社群的高度討論，正因為這個行李箱，給了我方靈感。

因此，府方在準備特別贈禮時，贈訪團主賓「MIT」的行李箱，象徵台捷友好。而此次代表「台捷友好」的行李箱，外觀由文總設計，箱體則是使用來自台南的「台灣之光」－萬國通路（eminent）8月才剛上市的新款式，兼具超輕量、堅韌、抗菌材質的優點。

▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）



在行李箱的外觀設計上，採用台灣特有種「台灣藍鵲」，其守護幼雛無所畏懼的身影，有如台灣人堅毅強韌的性格，美麗色彩代表著台灣文化與自然生態上的繽紛多樣；至於戴著皇冠的「黑鷹」是捷克國徽上重要元素，具優雅與智慧含意且護衛著捷克人民。

至於顏色方面，則以兩國國旗共同代表色「紅、藍、白」作基調，背景色塊以六角圖騰象徵多元與自然和諧的意涵，有生生不息之意。搭配堅貞剛潔的台灣國花「梅花」，和受芙蕾雅（Freya）女神眷顧的捷克國樹「椴樹」枝葉，為兩國未來的合作許下美好願景。

▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

