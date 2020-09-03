海神長大了增強中！全台連下2天防雷雨彈　彭啟明：周末像秋天

▲氣象局長鄭明典說，海神環流雲系超過了10個經度和緯度的範圍，還在增強中。（圖／翻攝NAVY／NRL）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天（3日）各地很容易出現雷陣雨的天氣，尤其是靠山區的附近很容易發展起來；周末開始，由於海神颱風逐步往日韓方向接近，也更帶動北風南下，預期周末降雨會趨緩，有點像是秋天來的東北風天氣，會相當的舒適。

氣象局長鄭明典今在臉書貼出中度颱風海神的衛星雲圖，「海神長大了，螺旋雲系完整而且接近圓對稱，整個環流雲系超過了10個經度和緯度的範圍！它還在增強中。」

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彭啟明在臉書說，海神颱風正位於台灣東南東方將近1900公里海面上，仍維持中度颱風，但附近的發展條件相當好，很可能發展成為強烈颱風，有機會是今年到目前為止最強的颱風；在未來幾天的路徑類似梅莎颱風，將會在周六到周日影響日本九州，然後往韓國方向前進，對當地可能會有相當大的衝擊。

▼氣象局表示，海神最快周五晚間轉強颱。（圖／氣象局）

彭啟明指出，台灣不受到這兩個颱風的影響，但梅莎颱風的環流配合上北方系統南下帶來的北風，持續南下；今開始和原來位於台灣附近的西南風交會，台灣附近的天氣將轉為偏不穩定，將會有對流雲系發展起來。

彭啟明表示，清晨南部因西南風和海陸風交會，已經有些雨勢；而北方西南風和北風交會有對流發展起來，預計在往南移動過程中，配合上午後的對流發展，今各地很容易出現雷陣雨的天氣，尤其是靠山區的附近很容易發展起來。

彭啟明分析，周五北風逐步南下，預期這個南北風交會處會移到南部，還是有零星不穩定的對流發展，午後也有局部雨勢；周末開始，由於海神颱風逐步往日韓方向接近，也更帶動北風南下，預期周末降雨會趨緩，有點像是秋天來的東北風天氣，會相當的舒適，較穩定的天氣將會持續到下周一上半天。

彭啟明提醒，下周一下半天開始，隨著海神颱風登陸朝鮮半島，台灣附近的風場轉為偏南風，水氣會顯著增多，將再轉為略不穩定的天氣型態；但預期下周是在一個盤整時期，要看看太平洋高壓何時再度西伸增強，但這時候已有北風系統發展，天氣上的變數會較7、8月增多一些。

▼海神將侵襲日韓。（圖／氣象局）

彭啟明說，周末這波北風是屬於颱風環流所引發帶動的，並不是典型東北季風南下，台灣還是屬於典型的夏季天氣，但大家可以好好享受這兩天，稍微有點秋高氣爽的感覺；預計再過一個月之後，這樣的東北風天氣會略較為平常出現。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣位於相對低壓內，不定時有些降雨，南部沿海地區2日晚間陸續開始有降雨，中部以北清晨至上午會有明顯降雨出現；午後雷陣雨非常多，各地都滿明顯的，有局部較大雨勢發生機率。

劉沛滕說，周五各地仍可能下雨，其中西半部和宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨；周末天氣相對比較好，但由於吹偏東北風，迎風面大台北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。他提醒，屆時雖海神颱風仍距離有1000、2000公里遠，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易出現長浪。

劉沛滕表示，海神持續增強中，最快周五晚間變強颱；至於今年第9號中度颱風梅莎，今凌晨已登陸韓國。他提到，下周一後南邊有點水氣上來，南台灣天氣相對不穩定，還要再持續觀察預報。