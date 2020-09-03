海神最快明轉強颱「雲系跨10個經緯度」　雷雨彈炸台2天熱區曝

▲海神颱風持續增強，明天深夜至周六清晨可能轉強颱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第10號颱風海神持續增強，氣象局表示，預估明天深夜至周六清晨可能轉強颱，成為今年風王。今明2天台灣受到低壓帶影響，全台有雨，其中，西半部、東北部雨勢最明顯，花東地區午後降雨機率也會提高。

氣象局長鄭明典今PO出衛星雲圖表示，第10號颱風海神長大了，螺旋雲系完整而且接近圓對稱，整個環流雲系超過了10個經度和緯度的範圍！它還在增強中。

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▲海神颱風持續往西北西方向走，將登陸南韓。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀說，海神颱風目前為中颱，預估明天深夜至周六清晨將轉強颱，成為今年風王。路徑部分，因為引導氣流很明顯，海神持續往西北西方向走，周六白天將北轉，之後登陸南韓。

雖然海神颱風距離台灣有800-1000公里之遠，但因為強度很強，影響大環境風場。今明2天受到低壓帶影響水氣多，各地都有降雨，西半部、東北部都會有短暫陣雨、雷雨，花東午後降雨機率也會提高，但仍以西半部、東北部有局部大雨或較大雨勢發生。

▲今明兩天低壓帶影響，全台有雨，以西半部、東北部降雨最顯著。（圖／中央氣象局）

隨著海神逐漸北上，周六環境風場為較偏北風、東北風，水氣沒有今明多，僅迎風面大台北、基隆北海岸及宜蘭有雨，其他地區多雲時晴，午後各地山區、南部及台東留意午後雷陣雨。

周日水氣更少，各地晴到多雲，午後雷陣雨以各地山區為主，花東近山區則有零星降雨。下周一在海神北上後，將南邊水氣引上來，西半部、花東都有雨，午後宜蘭也會有雷陣雨發生。

另外，周末受到海神北上，環境吹北風關係，北部晚間溫度稍降1-2度，低溫約23-25度。

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