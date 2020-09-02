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路經西修！　海神挑戰「風王」估成今年第一個強颱

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲目前西北太平洋上有中度颱風梅莎和輕度颱風海神。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新預報資料，輕度颱風「海神」巔峰強度上看強烈颱風，有機會成為今年西北太平洋第一個強颱，及挑戰今年風王。民間氣象愛好則表示，海神颱風路徑西修不少。

氣象局觀測，今年第10號颱風海神今天上午8時中心氣壓990百帕，中心位置在台北東南東方2250公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒23公尺（即每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，７級風暴風半徑120公里。

請繼續往下閱讀...

氣象局預測，未來12至24小時，海神將增強為中度颱風，48至72小時之後更上看強颱，屆時近中心最大風速每秒51公尺。若屆時海神成為強颱，將是今年西北太平洋第一個強颱，也成為今年風王。目前的風王是今年第9號颱風梅莎，它近中心最大風速每秒48公尺，強度為中颱上限。

▼梅莎和海神。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

天氣圖。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

▼梅莎和海神路徑潛勢預測圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔表示，中颱梅莎持續向北北東朝韓國前進，預計周四影響韓國；輕颱海神持續往西北西移動朝日本移動，預計周日至下周一侵襲日本。由於海神颱風路徑比梅莎還要更偏東，氣象局指出，對台灣沒有影響，但強度部分很有發展趨勢，除了有機會達中颱之外，更可能增強到強颱等級。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團說，「『梅』規『海』隨」，海神颱風路徑西修不少，從日本的四國一帶修到九州以西，路徑還有調整空間（左右擺盪），最糟糕的情況就是直撞韓國（朝鮮半島），「一周內兩個又大又強的颱風侵襲，很吃力。」

▼「台灣颱風論壇」團說，海神颱風路徑西修不少。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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