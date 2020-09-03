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快訊／雨區北移！北部3縣市大雨特報　午後全台防雷雨彈

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲旺盛對流移入北部。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雨區北移！中央氣象局今天（3日）上午近8時半對桃園市、新竹縣、新竹市發布大雨特報，低壓帶影響，今桃園市、新竹縣、新竹市有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣位於相對低壓內，不定時有些降雨，南部沿海地區2日晚間陸續開始有降雨，中部以北清晨至上午會有明顯降雨出現；午後雷陣雨非常多，各地都滿明顯的，有局部較大雨勢發生機率。

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▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五各地仍可能下雨，其中西半部和宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨；周末天氣相對比較好，但由於吹偏東北風，迎風面大台北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。他提醒，屆時雖海神颱風仍距離有1000、2000公里遠，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易出現長浪。

氣象局觀測，海神今晨2時中心氣壓975百帕，中心位置在台北東南東方1920公里海面上，以每小時18公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑160公里，10級風暴風半徑45公里。

劉沛滕表示，海神持續增強中，最快周五晚間變強颱；至於今年第9號中度颱風梅莎，今凌晨已登陸韓國。他提到，下周一後南邊有點水氣上來，南台灣天氣相對不穩定，還要再持續觀察預報。

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