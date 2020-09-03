海神轉中颱估成強颱挑戰風王！全台今起連下2天　3縣市大雨特報

▲氣象局觀測，海神今晨2時中心位置在台北東南東方1920公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

海神快速增強中，挑戰今年風王！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今年第10號颱風「海神」已於今天（3日）凌晨2時增強為中度颱風，預計最快周五晚間有機會變強烈颱風；今和周五天氣不穩定、水氣較多，各地都可能下雨。氣象專家吳德榮說，海神未來有挑戰今年最強颱風，並成為今年第一個強颱的潛力。

▼今台灣附近水氣增多。（圖／氣象局）

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氣象局今晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，低壓帶影響，易有短時強降雨，今南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣位於相對低壓內，不定時有些降雨，南部沿海地區2日晚間陸續開始有降雨，中部以北清晨至上午會有明顯降雨出現；午後陣雨非常多，各地都滿明顯的，有局部較大雨勢發生機率。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五各地仍可能下雨，其中西半部和宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨；周末天氣相對比較好，但由於吹偏東北風，迎風面大台北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。他提醒，屆時雖海神颱風仍距離有1000、2000公里遠，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易出現長浪。

氣象局觀測，海神今晨2時中心氣壓975百帕，中心位置在台北東南東方1920公里海面上，以每小時18公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑160公里，10級風暴風半徑45公里。

劉沛滕表示，海神持續增強中，最快周五晚間變強颱；至於今年第9號中度颱風梅莎，今凌晨已登陸韓國。他提到，下周一後南邊有點水氣上來，南台灣天氣相對不穩定，還要再持續觀察預報。

▼目前西北太平洋上有兩個中度颱風梅莎和海神。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時真實色雲圖顯示，海神經海洋熱含量高的海域快速增強，已為中度颱風，未來有挑戰今年最強颱風，並成為今年第一個強烈颱風的潛力。

吳德榮分析，梅莎半夜登陸後，受朝鮮半島破壞已明顯減弱，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，今梅莎已登陸韓國，偏北快速前進持續減弱；另外，海神向西北西轉北北西逐漸加速，周日暴風圈東側將掃過日本九州一帶，下周一登陸韓國橫掃朝鮮半島。

吳德榮說，5天內連續兩強颱，幾乎以同樣路徑登陸，對台灣而言不算稀奇，但對極少強颱登陸的韓國，則是不曾發生過的，必將帶來嚴重的災情。

▼吳德榮說，5天內連續兩強颱，對極少強颱登陸的韓國必將帶來嚴重的災情。（點圖可放大／氣象局）





吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今轉東北風、水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率又高於其他時間，有較大雨勢。

吳德榮表示，周五、周六微弱東北風、水氣略多，局部地區有短暫陣雨的機率，中南部午後另有局部陣雨或雷雨的機率；周日、下周一天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後微熱，僅中南部山區及花東山區午後有局部短暫陣雨的機率；下周二、下周三水氣增多、氣溫略降，各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。