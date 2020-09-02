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5歲車禍頭骨破裂！他20歲成為世界最快「人腦計算機」

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▲印度巴努．普拉卡許被稱為「最快人體計算機」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「世界最快人腦計算機」心算的速度約比常人快10倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

869,463,853乘以73等於多少？就在一般民眾還在找計算機來計算時，20歲的巴努·普拉卡什（Neelakantha Bhanu Prakash）已經算好了。巴努只花了26秒心算，就算出答案是63,470,861,269。

根據《CNN》報導，在印度金氏世界紀錄（Guinness World Prakash）裡，也就是「林卡世界紀錄」（Limca Book of Records），20歲的巴努的大腦心算速度，比一般人快10倍，因此他也被稱為「世界最快人體計算機」。

巴努說，他能在短時間內做這麼複雜的計算，是透過「有組織的練習」。例如，計算8,763X8時，他會先算8,000X8=64,000，再算700X8=5,600，接著算60X8=480，再算3X8=24，最後把所有的數字加起來就是了。不過，重點是，你要能夠記得這些數字。

巴努在今年8月15日成為倫敦「智力奧林匹克大賽」（Mind Sports Olympiad）中，贏得金牌首位奪得心算世界錦標賽金牌的亞洲人，也是活動舉辦23年來，第一位非歐洲金牌得主，他首度參賽就打敗來自13個國家的29名對手。由於他的心算速度實在太快了，評審後來跳過流程，要他接受額外考驗，以確認他計算的準確度。

▲印度巴努．普拉卡許被稱為「最快人體計算機」。

不過，巴努不認為自己是天才，他說，「我絕對不是（天才）的，我認為『天才』這字有點欠缺，因為它沒有傳達到努力和經驗。」他強調，他非凡的運算力，是真的得來不易。

事實上，巴努在5歲那年和卡車發生擦撞從摩托車上摔下，撞裂頭骨，導致他需要進行85針的縫合手術，甚至在昏迷後7天醒來時，醫生告訴巴努的父母，他因頭部重創，可能會有終生認知障礙。但他卻因為這次的事故，改變了他對樂趣定義的方式。他說，「而那正是我為何能成為今天的我」。

在復原期間，巴努有長達1年時間沒辦法上學，而他為了讓腦筋保持活躍，開始學會如何下棋、解謎題，最後甚至開始解數學題。巴努說，「我深深記得當時的痛苦，這是我這生最創傷的一段經歷。我一年不能上學，只能依靠數字和智力遊戲讓自己變得更好。」

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▲巴努自認並非出生就是天才。（圖／翻攝自YouTube／@Neelakantha Bhanu Prakash）

巴努表示，由於頭部留下難看的傷痕，他的父母也將家中的鏡子全部移除，但這也推動了他前進來證明自己。以消除數學為目標，並從13起開始代表印度參加國際比賽。

巴努至今已破50項林卡紀錄、4項世界紀錄，常被拿來與印度傳奇數學家戴維（Shakuntala Devi）做比較。他在2018年創立Exploring Infinities，一個透過算術遊戲追蹤認知能力發展為目標的教育機構。他說，「我不要當數學老師，很簡單，我只想要成為對抗數學恐懼的人」。

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