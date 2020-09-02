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您有「企」魄嗎？　移民署邀企業主加入防制人口販運行列

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▲▼內政部,移民署,企業,人口販運,道德招聘。（圖／內政部移民署提供）

▲KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司黃正忠董事總經理表示，勞工人權也是企業永續經營關注的重要課題，勞工人權也是企業永續經營關注的重要課題。

圖、文／內政部移民署提供 

移民署在9月1、2日舉辦防制人口販運國際工作坊研討會，今(2)日是第2天，來自英國Arise基金會執行長Luke De Pulford跨海視訊開場呼籲，政府打擊人口販運固然重要，但企業落實社會責任，應自「道德招聘」做起，溯源確保產品無涉勞力剝削，才是有氣魄地協助政府打擊人口販運。

移民署說明，Luke於2015年1名慈善家共同創立了Arise基金會，並擔任執行長一職。因Arise長期致力於在前線支持反對現代奴隸制和人口販運工作，英國前首相德蕾莎．梅伊（Theresa May）於2018年特別感謝Arise的工作對現代廢奴運動的積極貢獻。今年因為疫情因素，Arise以視訊表達對臺灣防制人口販運的支持，並建議企業應從道德招聘做起，除確保招聘透明外，更應僱用公平、薪資公平、資方不撒謊、不誤導，確保員工可行使應有的權利。

請繼續往下閱讀...

接續Luke執行長發表的KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司黃正忠董事總經理、綠色和平陳珮瑜專案主任，以及英國環境正義邱邵琪專案主任，均輪番強調近年來企業社會責任扮演角色日趨重要，除環保議題外，勞工人權也是企業永續經營關注的重要課題，只要產品能認證不涉勞力剝削，產品來源透明、產品製造過程不涉環境及勞工人權危害，不僅企業形象正面提升，我國防制人口販運應可邁向新的里程。

▲▼內政部,移民署,企業,人口販運,道德招聘。（圖／內政部移民署提供）

▲英國講者Luke de Pulford是Arise基金會執行長，他建議企業應從道德招聘做起。

移民署署長邱豐光表示，國際組織或重要先進國家陸續發布與企業人權相關的法令框架，如聯合國企業與人權指導原則、歐盟非財務資訊揭露指引、美國加州供應鍊透明度法、英國與澳洲的現代奴役法等，均不斷強化企業社會應盡的義務或責任。2019年美國發起「防制強制勞動合作倡議」，增強禁止全球涉及強制勞動產品(如農漁業、勞力密集、甚至高科技產品)進口美國的力道。歡迎各大企業自我檢視所屬與供應商員工之招聘過程，以及產品的供應鏈來源是否透明與維護勞工人權，齊力防制人口販運。

（移民署廣告由新住民發展基金補助）

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內政部移民署企業人口販運道德招聘

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