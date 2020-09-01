林佳龍、徐國勇路口大執法　汽機車未禮讓行人最高罰3600元

▲內政部長徐國勇、交通部長林佳龍主持「路口安全大執法」記者會。（圖／內政部提供，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

交通部與警政署1日開始實施「全國路口安全大執法」，警方即日起加強取締，為提升路口安全及行人路權，針對汽機車不停讓行人，最高可罰新台幣3600元。

內政部長徐國勇及交通部長林佳龍共同主持「路口安全大執法」記者會，針對汽機車不停讓行人等5大重點，即日起警方將加強取締，提醒汽機車駕駛人行經路口，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，以確保用路安全。

徐國勇表示，取締只是手段，安全才是目的，維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障。

內政部表示，政府為維護路口安全，規劃為期1個月路口安全大執法工作，執法5大重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等，期望國人共同遵守，平安通過每個路口。

根據交通部統計，民國108年全國道路交通事故30日內死亡人數為2865人，較107年增加85人；109年1至5月為1,221人，較去年同期增加47人，經分析約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成也發生於路口；路口行人致死事故肇因以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3肇因。

內政部警政署表示，104年至109年6月份針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發件數，由104年87萬9698件增加到108年138萬1063件，而109年1至6月份已舉發77萬9110件，執法強度逐年增加，也顯示民眾守法觀念尚待加強。

依《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車若不停等禮讓行人，可罰1200元以上3600元以下；汽機車闖紅燈罰1800元以上5400元以下；紅燈右轉罰600元以上1800元以下；若不禮讓視障人士或導盲犬，更將加重處罰；行人沒走行穿線則可罰300元。

警政署強調，內政部與交通部自9月1日起展開全國同步「路口安全大執法」，期望藉由強力執法手段，提升駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。

車輛不停讓行人先行3點取締認定原則：

一、路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

二、路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。

三、以攔停舉發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，得直接逕行舉發。