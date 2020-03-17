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39年園區瓶頸路段有解　高峰路將啟動拓寬工程　

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▲高峰路路段最小僅5米寬，供雙向車流通行，路幅狹小，每逢尖峰時段就壅塞。（圖／新竹市政府提供）

▲高峰路路段最小僅5米寬，供雙向車流通行，路幅狹小，每逢尖峰時段就壅塞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府17日表示，為解決新竹科學園區塞車問題，長期研擬拓寬高峰路(高翠路到研新四路)路段，過去兩年積極向國有財產署、科管局協調道路用地，經過兩年以上協調，於今(109)年取得關鍵性突破，獲國有財產署同意無償撥用道路，將啟動高峰路拓寬工程，預計編列1500萬，將路段拓寬至12公尺寬，解決39年新竹科學園區瓶頸道路。

新竹市政府交通處表示，新竹科學園區自69年設立至今，高峰路一直是市區與科學園區主要往來道路之一，39年來高峰路(高翠路到研新四路)路段最小僅5米寬，供雙向車流通行，路幅狹小，每逢尖峰時段就壅塞，會車不便，且無行人通行空間。

交通處強調，市府耗時2年與科管局及國有財產署協調用地，在108年終獲園區管理局同意辦理用地轉移，在今(109)年再獲國有財產署同意無償撥用道路使用，交通處表示，本案在取得國產署無償同意土地撥用後，將啟動規劃設計，可望在年底前完成規劃設計，提供民眾一條更優質的上下班通勤路廊。

新竹市長林智堅表示，非常感謝科管局及國有財產署的傾力協助，本工程未來除拓寬路幅，更建置行人步道，為市民打造平安、順暢的通勤道路。

林智堅表示，高峰路是進入園區的往來要道，尖峰時間每小時超過1000輛車出入，沿線有高峰國小、民宅、社區林立，學校教員生、社區居民與竹科員工三大族群出入，通勤流量龐大，但高翠路到研新四路路段路幅狹小，道路最窄僅5公尺寬，且轉彎車流在研新四路口處打結造成交通堵塞，周遭居民及通勤學生更需與車輛爭道。

交通處倪茂榮處長說，市府於今(109)年取得國有財產署及科管局同意無償撥用道路使用，預計今年將編列1,500萬經費進行規劃設計，將路段拓寬至12公尺寬，服務水準預計從F級提升至B級，讓社區居民、園區員工、學校師生上班、上學更加順暢安全。

林智堅更強調，上任以來積極推動「交通123」，解決市民迫切的需求，1是打通1條瓶頸道路─高峰路110巷，讓旅行時間減少8分鐘；透過智慧化系統建置，改善「2」條道路交通情形，包括光復路時制重整，讓旅行時間從1100秒減少為940秒，寶山路調撥車道則將原「2進2出」的路口改為「3進1出」。

另外，市府近來拓寬3條通往園區的重要道路，包括高峰路、大學路與光復路1段525巷。此外也運用大數據進行統計分析，透過智慧交通系統紓解經國大橋塞車情形，讓竹北到園區的上班族，減少10分鐘通勤時間，長久累積下來，可省下大筆時間。

交通處表示，本次拓寬工程兩大關注重點，包括沿線建置3~5公尺寬行人步道，落實人車分流，周遭學校員生、社區居民上下班課不必再提心吊膽，與車爭道；並透過道路拓寬工程，將5公尺車道寬增加為12公尺寬，道路配置為雙向各1快車道與1機慢車道，讓車流更為順暢安全，且設置1.8公尺綠帶分隔車道與人行道，期使透過拓寬工程改善，使園區周遭網絡更順暢，大幅降低交通事故頻傳發生，紓緩市民與竹科人的塞車困擾。

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