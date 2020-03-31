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連假前夕竹市室內公有停車場消毒　加強整備停車也安心

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▲新竹市政府今明兩日3月31日至4月1日，啟動公有停車場環境消毒作業。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府3月31日至4月1日，啟動公有停車場環境消毒作業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情，且適逢連假，考慮到民眾停車需求增加，新竹市政府3月31日至4月1日，啟動公有停車場環境消毒作業，共計11處停車場進行消毒，包含: 頂竹圍、稅務大樓、竹光國民運動中心、新科國中、十八尖山、明志書院、動物園、赤土崎、府後、牛埔、北區行政大樓停車場進行全面大消毒，讓民眾有安心的停車環境，把疫情對本市的影響降到最低。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，停車場屬大眾使用之公共空間，每日服務上萬人次，為加強防疫，自疫情爆發以來已要求各公有停車場加強清潔並定時消毒場內繳費機、樓梯扶手、電梯按鍵等民眾常接觸的部分，讓民眾安心操作，今明兩日更針對停車場內之停車空間、梯間、梯廳等公共區域全面消毒，避免疫情之擴散。

此外，針對公有停車場服務人員，也加強防疫措施包括，第一線人員每日值勤前必須量測體溫、全面配戴口罩，停車場管理室、收繳費處皆備有酒精供民眾接洽業務時消毒使用。

交通處表示，考量各停車場人流與使用狀況，3月31日至4月1日兩日間依序辦理頂竹圍、十八尖山、竹光國民運動中心、稅務大樓及新科國中停車場之消毒作業，並已張貼消毒時間公告於各停車場，請民眾配合於消毒時段避免進出。

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