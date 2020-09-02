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「臺灣岩雕之父」高業榮《排灣頭目》　3日起屏美館展出

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▲「寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展」，9月3日起在屏東美術館101及102展覽室展出。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展」，9月3日起在屏東美術館101及102展覽室展出。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由文化部所屬國父紀念館及屏東縣政府、屏東市公所合辦的「寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展」，自9月3日起至9月27日止，在屏東美術館101及102展覽室，這次展出33件館藏作品。

▲「寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展」，9月3日起在屏東美術館101及102展覽室展出。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼陳瑞福作品、沈國仁作品。

▲國父紀念館典藏作品 。（圖／記者陳崑福翻 攝）

國父紀念館館藏巡迴展最終站來到屏東縣，這次展覽特別精選屏東地區藝術家，有沈國仁、高業榮、陳文福、陳瑞福、黃冬富、黃光男、黃進龍、潘枝鴻等18件典藏作品。

被譽為「臺灣岩雕之父」的高業榮教授專注於臺灣原住民文化藝術的研究，是國定遺址、臺灣唯一岩雕群——萬山岩雕的發現者，這次展出作品〈排灣頭目〉。被譽為「大地畫家」的沈國仁教授，成長於屏東鄉間，畫作多以鄉野風景、田園風光為主題，展出作品〈池邊洗衣〉。

素有「海王子」之稱的陳瑞福老師，生於屏東小琉球鄉漁村，擅長以油畫的方式描繪漁民生活寫照，為討海人寫生命日記，展出作品〈肉質的分類〉。

這次巡迴展主要目的在突顯臺灣藝術發展豐沛多元，涵蓋50年代至今各個時期藝術家的作品，並重視各個城市藝術「在地化」，搭配展出地藝術家作品，連結在地文化與歷史記憶，提升民眾觀展體驗。

另水墨、書法、油畫、水彩等類，有李源海、胡念祖、孫家勤、張秋台、張默君、詹阿水、潘朝森（依姓氏筆劃順序）等15件名家作品。3日上午11時於屏東美術館開幕。

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