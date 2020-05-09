穿越1600年　現代敦煌藝術現身國父紀念館

▲敦煌莫高窟。（圖／CFP）

記者賴威志／綜合報導

敦煌莫高窟，這個在秦朝、也就是公元366年就被建立的歷史奇景，是目前世界規模最宏大、保存最完整的佛教藝術寶庫；這地方從20世紀開始被發現了藏經洞、發掘了數萬件經書與文物後，敦煌的佛教藝術，就一直被世界所關注著。





▲張振宇，前臺北市立美術館館長。（圖／名山藝術提供）

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承載著大量佛教文化的敦煌，在現今不單只是做為佛教聖地而討論著，更多的藝術家透過感悟，創造著屬於現代的敦煌藝術；張振宇，前臺北市立美術館館長，在經過數年的沉澱、追求藝術與心靈的結合，創作出了數幅融合了現代與古敦煌藝術的油畫作品。





▲運用了印象派油畫光影的畫作，有著東西方文化融合的感受。（圖／名山藝術提供）

敦煌藝術做為歷史的產物、它亦是歷史本身，是一個映出時代風格、文化的藝術載體，時代風格(Period Style)連結了每一個時期的風格變化，繪製方式與當時時代氛圍有關，張振宇老師的作品加入了一些超現實、印象派油畫光影等不同的表現方式，手法上則是用東方與西方的融合並用，畫的主軸則圍繞在東方文化之上。





▲運用高古遊絲描的手法，創作出莊嚴的千手觀音。（圖／名山藝術提供）

歡迎每一位對敦煌文化有興趣的朋友前來國父紀念館賞畫。

【現代敦煌藝術展】

地點：台北國父紀念館、逸仙畫廊

時間：5/9-5/25，上午9點至下午6點

展出單位：名山藝術