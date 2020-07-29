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國父紀念館旁驚傳吊車吊臂插入公車！　女乘客遭碎玻璃劃傷送醫

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▲29日下午14點35分北市信義區逸仙路發生一起吊車吊臂插入公車乘客受傷意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲29日下午14點35分北市信義區逸仙路發生一起吊車吊臂插入公車乘客受傷意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

29日下午14時35分，台北市逸仙路與仁愛路4段交叉口，一輛公車疑似在內側車道打算右轉仁愛路，與外側同排的吊臂車發生擦撞，結果吊車的大型吊臂直接插入公車內，造成一名王姓女乘客（49歲歲）受傷，所幸傷者意識清楚，僅右手臂有被公車碎玻璃割傷，經台北市消防局救護車送往國泰醫院治療並無大礙。

▲29日下午14點35分北市信義區逸仙路發生一起吊車吊臂插入公車乘客受傷意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲29日下午14點35分北市信義區逸仙路發生一起吊車吊臂插入公車乘客受傷意外。（圖／記者張君豪翻攝）

根據轄區信義警方調查，當時吊臂車的李姓駕駛（47歲）開車沿逸仙路北往南行駛，依規定從外側車道右轉仁愛路，另輛由余姓駕駛（59歲）則開公車從內側車道右轉，因兩車臨近且同時右轉，外側吊車的吊臂撞破公車右側車窗，插入車內造成王姓女乘客受傷、所幸送醫後並無大礙。

事後兩名駕駛堅稱沒有疏失，但警方調閱兩車行車紀錄器、路口監視器發現公車右轉卻未依規定行駛在右轉道上才釀禍，所幸女乘客送醫並無大礙，警方將這起車禍送鑑定釐清兩車肇事責任。

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