觀光基金「72億收入蒸發」⋯明年恐無國旅補助！學者：先補防疫旅館

▲疫情持續肆虐，機場出入境旅客極少。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎持續肆虐，安心旅遊、防疫旅館補助等預算陸續出現短缺，甚至面臨縮水或提早喊卡的危機。觀光學者指出，由於出入境旅客幾乎歸零，長期挹注觀光補助的觀光發展基金也恐全數蒸發，以去年收入試算就少了72億元，學者認為，當下應先挹注防疫旅館補助經費，畢竟守住國門才能談國旅。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰估算未來一年來台旅客與經濟產值，分為六大類人，第一為移工，在台移工約70萬人，花費粗估每月6千、每年7.2萬元/人估計，可貢獻504億。

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▲少了出入境旅客，觀光發展基金收入也幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

第二為留學生，在台留學生(含學位生及非學位生)約8萬人。疫情及檢疫要求之下，短期的非學位生會顯著減少，粗估全年為3萬留學生，花費以每月2萬、全年24萬元/人，為72億。

第三為商務客，去年商務旅客約84萬，由於居家檢疫的要求，人數勢必大幅降低，未來以每月1萬人、全年12萬人估計，每人次消費4萬，合計為48億。防疫旅館需求約為4,666間，目前防疫旅館為10,500間尚可符合需求。

第四為醫療，基於人道考量，醫療也是未來鬆綁層面，但因檢疫需求，來台就醫人數會大幅降低。第五為觀光，由於全球疫情仍不穩定，泡泡圈僅止於討論，遲未能實現。第六為探親，探親人數雖多，但以住家裡為主，暫不估算。

▲近日安心旅遊經費出現短缺。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰指出，合計前三類人，潛在旅客數約為85萬人，經濟產值為624億。唯大宗消費者為移工及留學生，旅行社可試著開發這類業務。

由於國際旅遊尚未能恢復，不只旅行業出入境業務被迫停擺，接待國際旅客的旅館生意受打擊，連長期挹注觀光補助的觀光發展基金也無收入，每年恐減收72億元（以去年數值試算），將嚴重影響觀光建設、國旅補助等。

▲來台旅客人數與產值。（圖／黃正聰提供）

黃正聰表示，雖然移工人數仍多，但許多都是住在台灣，對經濟產值有益，但因出入境人數少，導致觀光基金沒有收入，若之後開放移工出入，才可能為基金提供收入。

少了觀光發展基金，國旅振興的補助也難以推動，黃正聰表示，觀光發展的概念應重整，因基金已見底，無法挹注觀光，但不可能不推觀光，因此必須增加源頭的公務預算。他也表示，應先挹注防疫旅館補助經費，再推安心旅遊，畢竟守住國門是最重要的事。