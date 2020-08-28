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華信秋季早鳥預購開跑！飛離島花東「玩3天3千元有找」

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▲華信航空秋季遊程。（圖／華信提供）

▲華信航空推出秋季遊程。（圖／華信提供）

記者李宜秦／台北報導

鎖定國旅商機，華信航空推出秋季早鳥預購，3天2夜自由行機加酒每人最低只要2999元，可於10月15日至明年1月31日間出發，搭華信飛往金門、澎湖、台東、花蓮旅遊。

華信假期推出秋季早鳥預購專案，凡於今年9月24日前訂購2020年10月15日起至2021年01月31日期間，搭乘華信航空飛往金門、澎湖、台東、花蓮的班機，機票加酒店各式精選行程每人只要2,999元起。

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華信航空表示，搭乘華信航空班機由台北或台中飛往金門，入住金沙大地渡假飯店3天2夜每人只要2,999元起，還可任選海福花園飯店、823行館、叮叮單車民宿等各式不同精緻旅店。

▲華信航空秋季遊程。（圖／華信提供）

▲華信航空秋季遊程。（圖／華信提供）

▲華信航空機加酒最低2999元起。（圖／華信提供）

華信航空指出，澎湖的秋冬海鮮正鮮美，今年澎湖燈光節主題「海島樂園」，結合互動科技帶來更震撼的視覺享受，旅客可搭乘華信航空班機由台北、台中或高雄直飛澎湖，加碼入住澎湖福朋喜來登酒店或澎澄酒店五星級飯店，3天2夜每人只要3,999元起。

秋冬正好適合泡湯，華信航空表示，每天早、中、晚都有班機由台北直飛台東，旅客可入住市區飯店或是前往綠島享受海洋生態之美，2天1夜每人只要2,999元起，想來趟奢華旅行入住五星桂田喜來登酒店，2天1夜也只要3,999元起。

▲華信航空秋季遊程。（圖／華信提供）

▲華信航空秋季遊程。（圖／華信提供）

▲華信航空秋季遊程早鳥預購開跑。（圖／華信提供）

另外也可到花蓮欣賞秋天限定的落羽松，免出國也能感受到歐美浪漫風情，華信航空天天由高雄直飛花蓮、每周3班由台中直飛花蓮，任選市區最新飯店3天2夜每人只要3,999元起。

若想預購華信航空早鳥機加酒，可至華信航空官網訂購，或至雄獅、可樂、易遊網、燦星各大旅遊網預定。

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