防疫旅館補助經費也短缺！林佳龍拋「腹案」：補助縮水剩1000元

▲防疫旅館補助經費用罄，觀光局將向行政院爭取延長補助到年底。（示意圖／Home Hotel提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎持續肆虐，紓困3.0至今立法院仍未拍板通過，交通部觀光局除安心旅遊經費緊縮外，防疫旅館補助預算也出現短缺。交通部長林佳龍表示，已交由行政院協調，盼能爭取更多經費，若真的無法籌措預算，腹案就是將原有的每晚1200元補助調降為1000元。

林佳龍表示，過去均針對投入防疫旅館的業者，每房每晚補助1200元，然而近日入境的學生、國人等較多，導致防疫旅館需求量大，導致補助預算出現短缺，已交由行政院協調，盼能爭取更多經費。

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林佳龍表示，若無法籌措更多預算，觀光局就會調整補助費用，從原有的1200元調降為1000元，不過這仍是腹案，一切都需與行政院協調後再決定。

▲防疫旅館補助經費用罄，觀光局將向行政院爭取延長補助到年底。（示意圖／Home Hotel提供）

為防止疫情傳播，觀光局為鼓勵業者加入防疫旅館行列，4月起提供每房每日1,000元補助，7月底再加碼至每房每日1,200元。據指出，目前防疫旅館房間數有1萬500間，平均住房率達7成。

原先相關預算編列只到6月底，但因國際疫情持續，又延長到8月底，合計花費5.2億餘元，如今經費已用罄。但觀光局認為防疫優先，有必要繼續補助到年底，近日向指揮中心等單位協調，後續將向行政院爭取經費。

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