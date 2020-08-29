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小朋友快來！小鎮遊戲趣9/5登場　「紙風車、歌仔戲、火舞團」16小鎮開演

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▲小鎮遊戲趣9/5起開演。（圖／觀光局提供）

▲小鎮遊戲趣9/5起開演。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為行銷台灣小鎮，配合今年的脊梁山脈旅遊年，將自9月5日啟動「2020小鎮遊戲趣2.0」，邀請紙風車、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團等知名表演藝術團體，於全台16小鎮開映。

觀光局表示，今年再度邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、臺灣特技團、即將成真火舞團等團隊，自9月5日起，於全台16處小鎮盛大開映小鎮遊戲趣2.0。

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▲小鎮遊戲趣9/5起開演。（圖／觀光局提供）

▲小鎮遊戲趣邀請到六大表演藝術團體出演。（圖／觀光局提供）

交通部長林佳龍表示，觀光局今年再度邀請六大表演藝術團體，推動小鎮遊戲趣，希望民眾透過觀光旅遊「愛台灣」，此活動去年搭配擴大秋冬遊舉辦，造成廣大迴響，因此今年擴大辦理，可讓表演藝術團體有收入，也為旅客帶來歡樂、經典小鎮可行銷、遊客可看到好的節目，創造三贏局面。

林佳龍表示，雖然觀光局預算有限，但表演藝術團體都非常有熱情，幾乎可算是「做志工」，希望他們的熱情可以為旅客帶來歡樂，盼民眾共襄盛舉，參與小鎮觀光。

▲小鎮遊戲趣9/5起開演。（圖／觀光局提供）

▲林佳龍表示，小鎮遊戲趣可創造三贏局面。（圖／觀光局提供）

為導引遊客環臺旅遊，規劃「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，凡民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區之電子戳章，即有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮。

觀光局表示，今年配合推動2020年「脊梁山脈旅遊年」主軸，結合小鎮及臺特有山脈旅遊，導引遊客透過深度旅遊體驗在地文化，帶動新一波小鎮漫遊熱潮，另明年小鎮推廣將升級3.0，並配合行銷主軸「自行車旅遊年」，邀請大家騎自行車漫遊小鎮。

▲小鎮遊戲趣9/5起開演。（圖／觀光局提供）

▲旅客看戲還有機會抽好禮。（圖／觀光局提供）

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