政府薪資補助政策奏效！　歐元區7月失業率僅增0.2％「成功防疫」

▲德國8月失業率微幅上升，多數員工仍保住飯碗。（圖／路透資料照）

文／中央社法蘭克福／柏林1日綜合外電報導

根據今天公布的官方數據，歐元區7月失業率和區內最大經濟體德國8月失業率皆僅微幅上升，反映出政府薪資補貼措施加上部分地區放寬防疫封鎖限制，有助穩定失業率。

美聯社報導，歐盟統計局（Eurostat）公布，歐元區19國總體失業率由6月的7.7%上升至7月的7.9%，去年7月則為7.5%。今年7月列為失業的人口則較6月增加34萬4000人。

德國聯邦勞工局（Federal Labor Agency）也公布，德國未經季節調整失業率由7月的6.3%上升至8月的6.4%，與經季節調整後失業率相同。

相較於德國3月失業率為5%，當時是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情衝擊尚未反映在德國失業率的最後一個月。

德國8月登記為失業的人口較7月增加4萬5000人，達到295萬5000人，比去年同期增加63萬6000人。而德國失業率一直沒有明顯攀升，因為許多民眾向政府申請短期薪資補助。

歐元區國家推出的這類政府方案，提供放無薪假的勞工暫時性薪資補貼，成功協助數百萬計民眾免於失業。但由於疫情持續限制人們旅行和商業活動，這類紓困措施可能無法持久。

一些大企業已因預期未來幾個月業務量減少，而宣布裁減數以千計員工。其中包括知名企業如法國車廠雷諾（Renault）、德國漢莎航空（Lufthansa）、旅遊服務公司途易（TUI）和德國工業集團蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）。

這些大規模裁員計畫，使得歐元區通貨膨脹料將降溫，歐元區經濟復甦恐怕會是一段漫長艱困道路。