女女戀為債撕破臉　她竟在臉書公布「超詳細個資」討債



▲一名女同志因不滿前情人不還債，竟在臉書公布個資討債。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

鄭姓女子與蕭姓女子因汽車債務糾紛而發生爭執，鄭女竟在蕭女的臉書上公開懸賞逼債，還貼出蕭女的照片、手機、及住址等隱私，雖鄭女矢口否認，辯稱「是駭客幹的」，但仍檢警識破，新竹地院依違反個資法重判5個月。

據判決，鄭女與蕭女為前任情人關係，鄭女在交往期間買了一台汽車並請蕭女當保人，沒想到卻因蕭女與同事有糾紛，導致鄭女的汽車無端遭殃，鄭女不得已，只好將車子退回原賣家且負責賠償。

鄭女認為始作俑者的蕭女也應負擔2萬元，為向蕭女索討，鄭女在2019年7月4日於臉書公開張貼：「幹！出來面對！當初我車被砸、被潑鹽酸因為妳的事情！車子賠償責任應該也要負吧！封鎖我的電話？想躲起來逃避不關妳的事嗎？車子賠償一人一半！請趕快處理吧！」等語，其中還附有蕭女的照片、臉書帳號截圖，及記載有擔保人蕭女的出生年月日、住址、行動電話門號等資料的契約照片。

3天後鄭女再次張貼日前的貼文，並表示「各位幫忙分享一下，人有出來有紅包，給你當獎賞。」鄭女雖向法官坦承是該帳號的使用者，卻否認違反個資犯行，還辯稱「現在駭客這麼多，可能是有人盜照片」。

法官審酌，鄭女僅因與前情人蕭女有債務糾紛，卻不思以理性途徑解決糾紛，竟在網路上張貼含有個資的截圖，且犯後還不認錯，至今未仍未與對方和解、取得原諒，犯後態度不佳，因此依違反個資法判刑5月，得易科罰金。

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