男大生參加戒毒團「三觀」秒大躍進！警逮人驚見社友相揪「逗陣毒嗨」

▲警方發現戒毒社團內，有社友在裡面販毒，甚至還常常相約邊嗑藥邊發生性行為。（圖／達志示意圖，非本案之人物）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，有2名房客在萬華某旅社吵架，警方到場時發現2名男子的房內有安非他命毒品，隨即將2人帶回偵訊，事後還發現其中1人是大學生。2人供稱，因為染上毒癮後，參加「戒毒社團」，沒想到竟然社友之間沒有鼓勵戒毒，反還持續吸毒。

警方調查，24歲的李姓男大生以及31歲的鄭姓男子，日前到萬華某旅館內吸食毒品，沒想到鄭姓男子竟然情緒失控揚言輕生，警方到場查獲毒品後隨即溯源調查，事後又逮捕另24歲的廖姓男大生以及31歲的吳姓、33歲的張姓男子到案。

李姓男大生向警方坦承吸毒，並指出當時染上毒癮就跑到醫院想戒毒，但是加入醫院的戒毒癮社團後，非但沒有戒毒，反透過33歲的張姓男子認識更多社團內用藥的社友，其中還不乏賣藥的藥頭，訊後將5人依毒品罪送辦。

警方透過該社團循線追查，發現該社團內有大學生以及會計師等，且裡面甚至成為一個小型的交易站，甚至裡面除了買賣毒品交易之外，甚至還有「毒嗨」（意指：邊吸毒邊發生性行為），對此也將擴大追查毒品來源。

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