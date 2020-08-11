在媽媽桌上發現這本書！《童女之舞》影響3代女同志　必收藏夢幻文學2020再版

▲曹麗娟《童女之舞》橫跨3代讀者，也有女大生在媽媽桌上發現這本書。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

1999年出版的《童女之舞》寫少女同志的心事，也中年同志的惶惑，被稱為女同志圈必讀的夢幻文學逸品！作者曹麗娟說，不知道這本書將觸及「幾乎三個世代讀者」，也有女大學生在媽媽桌上發現這本書，絕版多年後，很多讀者想買卻買不到，加上今年適逢台灣同婚通過週年，由時報文化再版該書「2020祝福版」，讓許多粉絲興奮收藏！

〈童女之舞〉這篇小說，最早在1991年刊登於聯合報，寫2位少女對友情與愛情的想望和探索，從16歲到30歲如生死知己的離離散散，發表距今已30年。1999年集結其他篇小說成書《童女之舞》，距今已經20多年。2012年小說復刻時，她曾經抗拒《童女之舞》重新出版，因為不知道有什麼理由要重新出版，但教書的朋友說，學生買不到；書店的朋友說，沒書可賣；出版社說，倉庫真的一本都沒有了，於是她被說服。

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曹麗娟在2020版自序提到，「2001年後開始在網路社群結識各行各業女同志，從匿名的文字交流到相認。我被展示發黃的〈童女之舞〉剪報，被鄭重致意並傾訴更多關於初戀的心碎往事。於是我才知道，有人在十餘歲結識童女，或二十餘歲，或三十餘歲。大學女孩在她母親桌上發現這本書。高中女孩下課繞至書店，把架上不能帶回家的《童女之舞》取出拂拭再擺好彷彿寄存了自己。也有男孩因著故事憶起青澀純戀的那女孩而忽忽盈淚⋯⋯」

她也說，「我不知道這本書將觸及幾乎三個世代讀者，不知道自己將被帶到他們面前，故事疊上他們眉眼，疊上17歲皎亮額頰，疊上60歲的霧濛瞳仁，疊上女性男性，同性戀或異性戀。這漫長的20年旅途，《童女之舞》已經去到比我能去的更遠處，虛構所攜回的深刻真實已經像點滴輸液那樣在我靜脈裡，悄悄重建了虛構。」

▲〈童女之舞〉寫2位少女對友情與愛情的想望和探索，從16歲到30歲如生死知己的離離散散。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

要提筆寫2020祝福版新序，她承認起始句無比艱難，不過她在最後寫下，「30年後展開這張地圖往回走，我慶幸自己仍能摸到蹦蹦跳動的初心而非殘骨。初心透過虛構所喋喋不止的，意外預留給往後世代也給我自己的，竟是極直簡的兩字：祝福，是幸好我未與之裂解否則不會寫下的，天真的禱詞。」

性別始終是愛情的難題之一，如今台灣雖通過同婚，但社會對於不同性別氣質和性傾向的接受程度，仍有進步空間。有讀者回看該書表示，4篇故事的角色們都面臨各自的難題與遺憾，「慶幸的是隨著不同篇章的漸進歷程，我們看到了更多可能性的選擇與改變⋯⋯然而20年都過去了，再次回看所謂的文學夢幻逸品，心中仍有無限的感觸。」

七年級作家顏訥讀後也在推薦文提到，「婚姻平權公投之後，世界真的變得更好了嗎？我們還是需要文學，緩一下，再停一下，還有掉隊的靈魂在掙扎，他們還在問，怎麼做，又如何愛？幸好新長起來的一代還能讀到《童女之舞》，多好啊，有這樣的小說，溫柔又暴烈地並行。」李屏瑤也說，「在我的成長過程中，心裡一直有個純然黑暗的房間，《童女之舞》為我打開第一盞燈。距離第一次閱讀已經過去多年，鍾沅與童素心始終那麼鮮明，溫柔如初。」

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