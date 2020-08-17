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上海驕傲節停辦　「彩虹的盡頭」LGBTQ空間限縮

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▲▼ 。（圖／翻攝自上海驕傲節官網）

▲上海驕傲節無預警停辦。（圖／翻攝自上海驕傲節官網）

記者謝欣辰／綜合報導

「上海驕傲節」於2009年創立，是中國著名專屬LGBTQ的活動。官網日前無預警宣布停辦，終止未來的活動規畫，卻沒有說明具體原因，讓許多同性戀族群猜測，是否是當局日漸壓制公民社會和LGBTQ權利的新作為。

官網的聲明說道，「上海驕傲節」一開始僅是倡導包容和多元性的小型活動，逐漸發展活動為期一個月的規模，不僅有舞會、運動競賽、藝術展覽、電影放映和論壇，每次都有數千名LGBTQ族群參與，積極探討如何讓上海成為一座更加多彩且兼容並蓄的城市；但他們遺憾地表示，取消了所有即將進行活動，未來也不再舉辦。

據CNN報導，一位與上海驕傲節團隊無關但知情的人士說道，這個志願性的組織一直面臨來自地方當局越來越大的壓力，干擾了他們的日常生活；雖然很難做出「停辦」這個決定，「但我們必須保護所有相關人員的安全；這是一個偉大的12年旅程，我們能夠促進大眾對LGBTQ族群的認識和促進多樣性，感到非常榮幸和自豪。」

▲▼ 。（圖／翻攝自上海驕傲節官網）

▲上海驕傲節有各式慶祝活動，但並沒有大規模遊行。（圖／翻攝自上海驕傲節官網）

雖然同性戀在中國不是非法的，且當局2001年已從官方的精神疾病清單中刪除。但是同性戀、雙性戀和變性者仍然面臨來自大陸政府和公眾的持續歧視和偏見。中國自2016年來禁止在電視節目中描繪「異常的性向」，包括同性戀關係；大多數媒體和企業都在迴避這個話題，以避免受到政府的關切；而「上海驕傲節」總是能夠吸引一些本地和國外的贊助商。

有大量大陸網友在微博與微信轉發，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會主任沈春耀7月1日在「港區國安法」記者會的發言片段。

沈春耀以修訂中國「民法典」過程為例，「有很多意見，要求在法律上承認同性婚姻，但權利和自由都是有邊界的，在各個國家情況不同。所以中國香港特別行政區維護國家安全，都有它的界線、底線和邊界，這必須取得一種平衡。」

許多人不禁猜測是否因「上海驕傲節」常有外資金援，才被港版國安法盯上。

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

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