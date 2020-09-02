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「歷史會證明蔡英文是對的」　施明德支持開放美豬美牛換國安

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▲▼蔡英文、施明德。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

▲蔡英文、施明德。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文宣布開放美牛、美豬引發批評。對此，前民進黨主席施明德指出，「終於有個像樣的國家領導人作出智慧的決策了」，他說，美豬美牛的問題早該解決，不解決，已使食安問題變成國安問題，天下沒有白吃的午餐，為了台灣的國防安全，台灣沒有永遠不進口美牛美豬的選項，親美是台灣為了存活被迫的唯一選擇，除非想被中國統治，他鼓勵蔡英文「蔡總統，挺住！歷史會證明你是對的。」

施明德2日在臉書表示，聽到蔡英文宣布開放美牛美豬進口及相關配套措施，他內心的聲音是，「終於有個像樣的國家領導人作出智慧的決策了！」領導人顧名思義就是要引領國家走正確的方向，指導國人朝新希望發展，如果領導人一昧的媚俗，討好選民，屈服某個企業或利益族群，必將傷及國家整體長遠的利益。

施明德指出，美豬美牛的問題早該解決，不解決，已使食安問題變成國安問題，瘦肉精比起台美自由貿易協定，台美關係的進一步發展和國防安全，孰重孰輕？難道不是一看就懂的事？何況，美豬美牛進口又不是國家強迫人民一定要買要吃，何況，瘦肉精的含量已被限制，並提醒有相關疾病的人勿食，還有其他配套，這個政策，還沒有到逼迫人民犠牲小我的程度。

施明德認為，現在大聲疾呼反對的政客和大聲公婆，多少年來有沒有隨藍綠執政而改變過立場？瘦肉精在台灣早已變質，已不是食安問題而是權鬥的道具，「我只問一句：台灣市場上商埸上公開販售的食品，全是無毒的嗎？為什麼多少年來雙方單單拿瘦肉精來攻訐異黨，樂此不疲。「反瘦肉精也成反美的象徵」，日前連中國國台辧也參一腳「關心起台灣人民的健康」，「而忘記自己年年月月週週威脅要攻打台灣，要取台灣人民的性命了！真是大笑話」。

施明德強調，「不要忘記，中國七十年來從未停止叫囂武統台灣！不要忘記七十年來台灣是靠什麼力量，才使我們依然獨立於世？我可以更露骨地說，天下沒有白吃的午餐，為了台灣的國防安全，台灣沒有永遠不進口美牛美豬的選項」，親美是台灣為了存活被迫的唯一選擇，除非想被中國統治，除非中國願意和台灣平等和平共存，後一盲點，是中國必須深自反省的。

施明德說道，「這次，我願公開支持蔡英文這個整體性、發展性、前瞻性的智慧和勇敢的決策！因為我相信蔡英文這個決策是正確的」，至少是兩害之間取其輕了，領導人有時不得不做這種痛苦的抉擇，放任「問題」存在而發展成「困擾」，才是失職。

施明德還說，近日藍營人士批評攻擊，他不意外，倒是還有不少綠營政客採取「隨人顧性命」的發言，人民應該記住，這些人就是不入流的政客，心中只想騙選票，兩面討好，「蔡總統，挺住！歷史會證明你是對的。」

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