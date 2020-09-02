雲端最前線／專訪勞動部長許銘春 邀您見證技能國手的誕生！

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2020年適逢台灣加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，台灣也將於9月18至20日在台北南港展覽館舉行全國技能競賽。勞動部長許銘春指出，今年特別舉辦會旗傳遞活動，一方面希望將技能的價值與榮耀能夠一站一站地傳遞下去，另一方面也為九月即將登場的全國技能競賽暖身行銷。《雲端最前線》2日邀請勞動部長許銘春、國際技能競賽網頁設計職類國手林益弛、國際技能競賽美髮職類國手楊薀蒂以及全國賽/WorldSkills家具木工國際裁判(長) 侯世光與主持人楊文嘉深度探討。

▲《雲端最前線》專訪勞動部長許銘春。（圖／記者湯興漢攝）

許銘春也表示，曾在全國技能競賽脫穎而出的國手，都成為產界與學界的支柱，成為世代傳承的力量，將技術與精神交給下一代，她還強調：「本屆全國技能競賽不只要以國際賽規格來辦理，同時也要選出國手，在2021年代表我國參加有技能奧林匹克之稱的國際技能競賽。」

而為了讓大眾更加關注技能價值，勞動部本次更找來創作歌手鼓鼓呂思緯為主題曲操刀，以本次精神標語「讓專業的來」為主軸，主題曲「Pro Der」不但以流行用語貼近年輕人，也鼓舞大家追求卓越。賽程期間至南港展覽館2館參加活動，就有機會獲得紀念小禮物。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。