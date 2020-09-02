　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／專訪勞動部長許銘春 邀您見證技能國手的誕生！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

2020年適逢台灣加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，台灣也將於9月18至20日在台北南港展覽館舉行全國技能競賽。勞動部長許銘春指出，今年特別舉辦會旗傳遞活動，一方面希望將技能的價值與榮耀能夠一站一站地傳遞下去，另一方面也為九月即將登場的全國技能競賽暖身行銷。《雲端最前線》2日邀請勞動部長許銘春、國際技能競賽網頁設計職類國手林益弛、國際技能競賽美髮職類國手楊薀蒂以及全國賽/WorldSkills家具木工國際裁判(長) 侯世光與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼基本工資審議委員會18日會議結論，自110年1月1日起，每月基本工資調整為24000元，每小時基本工資調整為160元，全案由勞動部長許銘春召開記者會發布。（圖／記者湯興漢攝）

▲《雲端最前線》專訪勞動部長許銘春。（圖／記者湯興漢攝）

許銘春也表示，曾在全國技能競賽脫穎而出的國手，都成為產界與學界的支柱，成為世代傳承的力量，將技術與精神交給下一代，她還強調：「本屆全國技能競賽不只要以國際賽規格來辦理，同時也要選出國手，在2021年代表我國參加有技能奧林匹克之稱的國際技能競賽。」

而為了讓大眾更加關注技能價值，勞動部本次更找來創作歌手鼓鼓呂思緯為主題曲操刀，以本次精神標語「讓專業的來」為主軸，主題曲「Pro Der」不但以流行用語貼近年輕人，也鼓舞大家追求卓越。賽程期間至南港展覽館2館參加活動，就有機會獲得紀念小禮物。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
最強閨蜜「一眼記車牌」立功！昨夜飛奔高雄少女家2人相擁哭了
羅嫌稱「學姊有來打工」！警查出鐵證　恐有其他受害者
蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏夾層
羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　辯「吃抗焦慮藥」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

侯友宜：「治安是感受問題」　館長槍擊案必須快速破案

吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

快訊／國民黨：新護照中華民國幾乎消失！民進黨執政格局狹隘

陳菊被糾正30次反嗆「雙北更多」　侯友宜：新北會虛心檢討

「歷史會證明蔡英文是對的」　施明德支持開放美豬美牛換國安

不滿新護照「車輪」　王婉諭盼：希望能再放個台灣圖騰

國民黨轟暗度陳倉放寬瘦肉精做飼料　號召民眾寄信「寫爆農委會」

新版護照縮小ROC仍保留國徽　時力黨團：無法接受將提修法

不只美豬牛...農委會放寬瘦肉精「做飼料」　江啟臣斥：荒腔走板

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

侯友宜：「治安是感受問題」　館長槍擊案必須快速破案

吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

快訊／國民黨：新護照中華民國幾乎消失！民進黨執政格局狹隘

陳菊被糾正30次反嗆「雙北更多」　侯友宜：新北會虛心檢討

「歷史會證明蔡英文是對的」　施明德支持開放美豬美牛換國安

不滿新護照「車輪」　王婉諭盼：希望能再放個台灣圖騰

國民黨轟暗度陳倉放寬瘦肉精做飼料　號召民眾寄信「寫爆農委會」

新版護照縮小ROC仍保留國徽　時力黨團：無法接受將提修法

不只美豬牛...農委會放寬瘦肉精「做飼料」　江啟臣斥：荒腔走板

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

8.8億賣自家豪墅來不及　建商財務缺口露餡！名下商辦遭法拍

LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

侯友宜：「治安是感受問題」　館長槍擊案必須快速破案

獨／《超偶》女星驚見車內「冒老人笑臉」　下一秒竟險喪命街頭！

徐乃麟爆「早想簽約館長」親邀3次　開價400萬破局：我現在很後悔！

影／奧運會徽史上首次動態呈現　2028洛杉磯「代表無限可能」

惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

中元普渡「11禁忌」！整箱飲料要拆開...以免好兄弟搶成一團

政治熱門新聞

快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」字樣

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

護照提升台灣辨識度　政院上午10時公布新版封面

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

捷克團無法逛夜市　蔡英文暖送台灣小吃

嚴德發：國軍沒有撐多久的問題

關鍵三條件齊備　蔡英文聯手蘇貞昌拍板放行美豬

韋德齊PO演講全文　網淚灑留言

國民黨新兩岸論述「強調中華民國主權」

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是孤島

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

160國禁瘦肉精 蔣萬安：具極大爭議

新護照明年1月上路　規費不變沒過期也能換

更多熱門

相關新聞

杜紫宸：台美要簽BTA不容易啦！

杜紫宸：台美要簽BTA不容易啦！

總統蔡英文日前宣布開放萊克多巴胺美豬進口，經濟部方面稱此舉可拉近台美經貿關係，有機會與美方簽署雙邊貿易協定（BTA）。對此，資深產業專家杜紫宸1日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，台灣是換到了BTA的談判門票，但美方馬上提出第二個要求，就是貿易逆差，後面還有第三關、第四關，「其實台美之間要簽BTA，不太容易啦！」

技能競賽獎金輸給中國、韓國　勞動部將研擬加碼

技能競賽獎金輸給中國、韓國　勞動部將研擬加碼

黨產條例合憲！是轉型正義 還是政治追殺？｜行動法庭 第82集

黨產條例合憲！是轉型正義 還是政治追殺？｜行動法庭 第82集

肯定開放美豬！AIT：台灣是可靠貿易夥伴

肯定開放美豬！AIT：台灣是可靠貿易夥伴

無薪假家數852家、1.9萬人　勞動部：多以微型、小型企業為主

無薪假家數852家、1.9萬人　勞動部：多以微型、小型企業為主

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播勞動部許銘春楊文嘉黃光芹國家技能週全國技能競賽

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

15歲小小彬升高中了！

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面