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美豬開放後談貿易逆差　杜紫宸：台美要簽BTA不容易啦！

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新聞節目中心／綜合報導

總統蔡英文日前宣布開放萊克多巴胺美豬進口，經濟部方面稱此舉可拉近台美經貿關係，有機會與美方簽署雙邊貿易協定（BTA）。對此，資深產業專家杜紫宸1日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，台灣是換到了BTA的談判門票，但美方馬上提出第二個要求，就是貿易逆差，後面還有第三關、第四關，「其實台美之間要簽BTA，不太容易啦！」

▲▼資深產業專家杜紫宸、新北市議員葉元之、高雄市議員高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

▲資深產業專家杜紫宸。（圖／翻攝雲端最前線）

美豬、美牛議題延燒，杜紫宸指出，這件事情雖然來得突然，其實一點都不意外，因為歷任三屆總統都有這樣的壓力，且包含前總統馬英九，在這次也沒說不能進口，「因為遲早會來，但我們換了什麼，這件事情比較重要。」他進一步說，經濟部角度稱會換BTA，其實是換到BTA的談判門票，美方也馬上提出第二個要求，就是貿易逆差，「所以美豬解決了以後，接下來是貿易逆差，貿易逆差後還有第三關、第四關」，台美間要簽BTA其實不太容易。

至於對養豬、養牛業的衝擊，杜紫宸則說，知道美豬可能開放已經10年了，養豬產業這幾年也改善很多，並且能出口，這還牽涉口味問題。他指出，政府也許能再多花時間輔導豬農，提升豬農的國際競爭力，「但不開放豬肉進口，是犧牲了消費者的選擇權益」， 讓大家買比較高的價格，甚至必須做比較少的選擇，這些都是消費者的補貼。

▲▼資深產業專家杜紫宸、新北市議員葉元之、高雄市議員高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

「在健康的部分，政府仍應化解大家疑慮！」國民黨新北市議員葉元之強調，政府稱會標示食品產地、讓消費者自由選擇台灣豬或美國豬，問題是很多東西沒辦法標示，「你去吃大腸麵線會問哪裡來的嗎？老闆搞不好自己都不知道！我前兩天吃胡椒餅、水煎包，我哪知道這豬是哪來的，不可能嘛！」

葉元之也提及，過去馬英九要讓美牛進來，也是想為台灣爭取國際地位，「但那時（民進黨）為何不支持，現在又說國際地位很重要？我覺得這就是雙重標準」。他並質疑，如今全民遭受萊克多巴胺的「風險」，到底換到什麼？什麼國際地位？對方確定給予什麼承諾了嗎？應講出來給大家評量，若只是虛假的幻想，全民都沒辦法接受。

民進黨高雄市議員高閔琳則呼籲，大家應該要非常科學、理性去判斷美豬美牛議題。她指出，自己的高雄選區也有豬農，大部分意見是在觀望，甚至影響不大，且就國內市場來看，台灣人喜歡吃溫體豬，而美豬沒有閹割、腥味非常重，也不是一般人可以接受。

她並說，民進黨政府在推動美豬有條件開放下，確實能加強的部分是地方縣市溝通，農委會也應多與農民溝通、聆聽意見、消除疑慮；另一方面，在這樣的政策措施下，如何拉近與美國、其他國家，以及未來CPTPP的競爭力，對一般民眾來說較難理解，政府也應加強溝通，告訴大眾為什麼加入這個對台灣有益。

▼高雄市議員高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼資深產業專家杜紫宸、新北市議員葉元之、高雄市議員高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線第888集FB》

《雲端最前線第888集Youtube》

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