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雲端最前線／放寬美豬進口 蔡政府食安把關不妥協！

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新聞節目中心／綜合報導

總統蔡英文宣布開放美牛、美豬進口。對此，美國在台協會（AIT）發表聲明表示，肯定台灣採取重要舉措，逐步落實對美國豬肉和牛肉市場准入的承諾。這些舉措證明台灣在全球是個可靠的貿易夥伴，同時將使台灣採用與世界各國一致的國際標準。《雲端最前線》1日邀請高雄市議員高閔琳、新北市議員葉元之、資深產業專家杜紫宸以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲美國伊利諾州一處豬舍。（圖／路透）

2020年9月1日起，政府有許多新制上路，包括為期1個月的全國路口安全大執法、兒童安全座椅新規定；另外，還有與民眾荷包息息相關的租屋新制、機車汰舊換新補助等。其中，北市府為便利旅客攜帶寵物鳥搭乘大眾運輸，自9月1日起開放旅客得攜帶小型寵物鳥搭乘公車及捷運。

捷克參議院議長維特齊率團訪問台灣，1日上午赴立法院發表演說，立法院長游錫堃在演講前於議場內頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予維特齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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