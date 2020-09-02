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登GQ被讚聲望高...想選台北市長？陳時中「仍搖頭」：現在腦中被美豬塞滿滿

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陳時中拍GQ。（圖／翻攝gqtaiwan）

▲衛福部部長陳時中拍時尚雜誌。（圖／翻攝gqtaiwan ig）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中在這次新冠肺炎防疫上表現亮眼，獲得不少民眾支持，甚至有人希望他未來參選台北市市長，陳時中之前直說「沒想有想過」，今再度被媒體問及此事，他則表示「這段時間這麼多事，我的頭腦被這些事塞滿滿的。」似乎意指自己仍對北市市長沒想法。

陳時中在防疫爆紅後，邀約不斷，不僅出席各種記者會，還一度南下墾丁示範防疫新生活，讓「時中粉」擠爆墾丁大街，除了媒體專訪之外，近日陳時中更登上了時尚雜誌GQ，照片裡的穿著不是平常常見的「西裝領帶、指揮中心背心」，而是換上了型男穿搭和精品服裝，讓不少民眾眼睛一亮。

請繼續往下閱讀...

陳時中在今新冠肺炎例行記者會上也數度被問及拍GQ的感想，他顯得不太正面回應，僅表示「當然不是我的衣服啦！那些衣服好像蠻貴的樣子，不過確實體會到人要衣裝啦！」

另外，媒體也追問現在連時尚雜誌都找上門，顯見聲望仍高，之前表示沒想過選台北市市長，那現在是否有其他不一樣的想法？陳時中仍維持一慣保留態度表示「大家想想看這段時間這麼多事情，我頭腦都被這些事塞得滿滿，疫情塞、美豬美牛塞，現在還有捷克團，事情很多啦！」言語中透露對北市市長仍沒有多想。

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