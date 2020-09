北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

▲「南海戰略態勢感知計畫」指,美軍驅逐艦行經澎湖以東海域。(圖/翻攝自SCS Probing Initiative Twitter)



記者林彥臣/綜合報導

捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)率團訪台之際,美軍驅逐艦(USS Halsey , DDG-97)海爾賽號今年第九度穿越台灣海峽,國防部也證實由北向南航經台灣海峽後,續往南行駛。但是北京大學成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」則在1日指出,海爾賽號行經澎湖以東海域。

「南海戰略態勢感知計畫」在推特上發文指出,海爾賽號被發現行經台灣海峽,該事件恰巧發生在31日,如果為真這將對中國大陸施加壓力,並且對台灣領海基線造成挑戰。

▲美軍驅逐艦(USS Halsey , DDG-97)。(圖/取自USS Halsey粉絲專頁)



台灣軍事專家王臻明分析指出,是說國防部已公佈美國海軍的海爾賽號驅逐艦,這兩天又通過台灣海峽,國防部說一切正常。但是中國的「南海戰略態勢感知計畫」則指控,這次美國海軍的驅逐艦是從澎湖的東側水道通過,而不是像以前一樣,從西側的水道沿海峽中線通過。

依中華民國所公佈的領海基線,澎湖以東到台灣本島的這片三角型海域,是屬於台灣的領海。等同於美軍艦艇已進入台灣的領海範圍。

SUSPECTED #USSHalsey spotted during the #TaiwanStrait transit, which happened to have entered the #PenghuChannel, Aug 31.

If true, it would be both exerting pressure on mainland China, and a challenge to Taiwan's baseline claims.

Image credit: @lobsterlarryliu via @planetlabs