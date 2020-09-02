北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

▲「南海戰略態勢感知計畫」指，美軍驅逐艦行經澎湖以東海域。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台之際，美軍驅逐艦（USS Halsey , DDG-97）海爾賽號今年第九度穿越台灣海峽，國防部也證實由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。但是北京大學成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」則在1日指出，海爾賽號行經澎湖以東海域。

「南海戰略態勢感知計畫」在推特上發文指出，海爾賽號被發現行經台灣海峽，該事件恰巧發生在31日，如果為真這將對中國大陸施加壓力，並且對台灣領海基線造成挑戰。

▲美軍驅逐艦（USS Halsey , DDG-97）。（圖／取自USS Halsey粉絲專頁）



台灣軍事專家王臻明分析指出，是說國防部已公佈美國海軍的海爾賽號驅逐艦，這兩天又通過台灣海峽，國防部說一切正常。但是中國的「南海戰略態勢感知計畫」則指控，這次美國海軍的驅逐艦是從澎湖的東側水道通過，而不是像以前一樣，從西側的水道沿海峽中線通過。

依中華民國所公佈的領海基線，澎湖以東到台灣本島的這片三角型海域，是屬於台灣的領海。等同於美軍艦艇已進入台灣的領海範圍。

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