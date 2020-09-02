雙颱很猛！海神將快速增強「可能會太大太強」　全台連下2天時間曝

▲目前西北太平洋上有中度颱風梅莎和輕度颱風海神。吳德榮說，日本、韓國將在5天內接連受到兩個這麼強的颱風侵襲，史上未見，威脅之大自不在話下。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

太平洋雙颱！氣象專家吳德榮表示，今年第10號颱風「海神」將經海洋熱含量高的海域，而快速增強。天氣風險公司分析師吳聖宇則說，預報模式都非常看好海神的強度，套一句氣象局長鄭明典的話，「這個颱風可能會太強太大，不要靠近比較好。」氣象局預報員李孟軒指出，周四、周五低壓帶影響，是近期水氣相對較多的時間。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

金門縣。

【黃色燈號】36度以上

苗栗縣、基隆市、新北市、新竹縣、桃園市、台北市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（2日）西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，且南部有局部較大雨勢發生機率，其他地區大致多雲到晴，午後大台北、東北部和其他山區有局部雷陣雨；今南部高溫約32度，其他地區34度以上，氣象局有對北部、東半部和金門發布高溫資訊。

李孟軒說，周四、周五低壓帶影響，也是近期水氣相對較多的時間，降雨區域比較廣，西半部、東北部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，花蓮、台東則以午後雷陣雨為主。

李孟軒提到，周六、周日水氣較偏少，大台北及東北部有零星降雨，午後南部、東南部地區及其他山區有雷陣雨；下周一、下周二偏南風、西南風，東部、東南部有短暫陣雨，中南部清晨也有局部陣雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，海神中心氣壓995百帕，今晨2時的中心位置在台北東南東方2340公里海面上，以每小時15公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（即每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（即每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

李孟軒分析，海神比較大機率偏北往日本、韓國移動，相對台灣距離比梅莎颱風更東邊，未來強度上看中颱，至於是否會到強颱還要再觀察；另外，中度颱風梅莎估今登陸韓國，之後將逐漸減弱。

吳聖宇1日在臉書說，目前預測海神順轉的路徑大致不變，趨向西日本機會大，但也不排除慢慢往西修正到趨向韓國的可能性，沒有特別重大變化的話，影響台灣的機率低；但還是要繼續留意，未來這個颱風會發展到什麼程度也是觀察重點，預報模式都非常看好它的強度，「套一句氣象局鄭局長的話：這個颱風可能會太強太大，不要靠近比較好。」

▲▼梅莎和海神將接連侵襲日韓。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，紅外線雲圖顯示，1日下午2時已為梅莎最強的時刻，氣象局將其估為48米／秒，雖僅為中颱上限，並未如部分國家（美、中國大陸⋯）將其估為強颱，但已是今年的最強颱風；氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，梅莎在東海、強度略減弱，向北北東撲向韓國，今、周四其暴風圈將先後掃過日本西部及韓國。

吳德榮表示，另外，海神颱風將經海洋熱含量高的海域，而快速增強，最新路徑潛勢預測圖顯示，向西轉西北再轉北北西，逐漸加速，周日暴風圈將通過日本西部一帶、下周一掃過韓國；兩地皆在5天內接連受到兩個這麼強的颱風侵襲，史上未見，威脅之大自不在話下。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式（ECMWF）模擬顯示，今梅莎遠離轉西南風，迎風面的中南部有局部陣雨或雷雨的機率；背風面的北部、東半部則為晴朗炎熱的天氣，最高溫將升至37度以上。

吳德榮說，周四至周六轉東北風，但水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍以午後的機率較高，周四各地氣溫略降，北台灣天氣稍轉涼，周五、周六氣溫略升；周日、下周一各地晴時多雲，中午前後炎熱，午後山區及花東有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周二水氣增多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。

▼吳聖宇表示，預報模式都非常看好海神的強度。（圖／翻攝吳聖宇臉書）