快訊／太平洋雙颱！今年第10號颱風「海神」生成　氣象局估達中颱

▲今年第10號！海神颱風誕生了。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者許力方／綜合報導

太平洋雙颱！位於硫磺島東南方海面的熱帶低壓（TD12）1日晚間正式生成今年第10號颱風「海神」（Haishen），日本氣象廳晚間8時正式將它升格為颱風。中央氣象局預估，海神也會增強到中颱等級強度，周末到下周初會往日本方向移動。

氣象局指出，9號中度颱風「梅莎」（Maysak），1日下午位於台北東北東方540公里海面上，向北轉北北東方向朝南韓前進，對台灣天氣沒有直接影響；另外，位於硫磺島東南方海面的熱帶低壓，晚間已經增強為10號颱風海神，但目前距離臺灣約2400公里遠的海面上，預估未來將往日本南方海面前進，短時間內對台灣沒有影響。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報，2日受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部降雨機率高，容易出現局部較大雨勢，至於北部及東半部則為多雲到晴的天氣，午後東北部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，除南部高溫約32度，其他地方普遍可來到34至36度，尤其北部、東半部及金門有局部36度以上高溫發生機率。

預估3、4日（周四、五）低壓帶影響，天氣較為不穩定，西半部及東北部屬於整天有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中白天的降雨會較為全面且容易出現局部較大雨勢，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。氣象局指出，到了5、6（周六、日）隨著海神颱風往日本移動，將導引北方乾空氣南下，台灣附近轉為偏北風環境，各地大多多雲到晴僅大台北及東北部仍有零星短暫陣雨，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到

▼太平洋雙颱！海神將北上往日本南方海域前進。（圖／中央氣象局）

