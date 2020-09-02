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10號颱風「海神」路徑收束！即將大轉彎　甩雨北台灣時間點出爐

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▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

▲海神颱風將挑戰梅莎風王之位。（圖／翻攝RAMMB） 

記者許力方／綜合報導

雙颱共舞，中央氣象局表示，硫磺島南方海面的熱帶低壓1日晚間正式增強為第10號輕度颱風「海神」（Haishen），目前距離台灣仍有超過2380公里遠，未來將朝西南西轉西移動，之後北轉彎朝日本南方海面靠近，對台灣暫時沒有影響，預估海神強度可能直逼中颱，北上過程周末最接近台灣，將導引北風，為大台北、東北部帶來雨勢。

梅莎前腳剛走，後方又有海神接力生成，氣象局表示，目前海神距離台灣仍有超過2300公里遠，短時間內對台灣天氣沒有影響，預估未來將往日韓方向移動，因未來環境有利其發展，有機會達到中颱等級，但不會和梅莎颱風產生雙颱交互作用。

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▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

▲▼海神颱風。（圖／中央氣象局、翻攝PAMMB、NCDR）

▲海神颱風周末最接近台灣，將導引偏北風。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預報，2日受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，南部降雨機率高，易出現局部較大雨勢，北部及東半部則多雲到晴，有局部36度以上高溫發生機率，其中東北部、大台北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。3、4日（周四、五）台灣位在低壓帶中，西半部、東北部整天有局部短暫陣雨或雷雨，白天降雨全面且易出現局部較大雨勢。

預計5、6日（周六、日）海神颱風北上往日本移動過程中，將導引北方乾空氣南下，使得台灣附近轉為偏北風環境，各地多雲到晴，僅剩大台北、東北部有零星短暫雨，南部、東南部及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，歐美主流數值預報針對「海神」颱風的系集明顯收束，也就是說，海神周末侵襲日韓的路徑幾乎成為定局，預報中它的強度誇張，因範圍較小、有利增強，起碼未來強度與梅莎平起平坐沒問題。至於梅莎，已經長出雙眼牆，巔峰已過，挑戰強颱宣告失敗，勉強以中颱上限之姿暫居2020風王，但容易被拉下來，預估2日晚間就會直攻南韓。

根據氣象局觀測，海神颱風1日晚間8時位在台北東南東方2380公里海面上，以時速13公里速度，向西南西轉西移動，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

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