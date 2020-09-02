廣西3日遊旅費140元！大媽吐槽全吃爛菜　送1鵝「帶回家自己養」

▲廣西3日遊全吃爛菜，還送1鵝「回家自己養」。（圖／CTWANT提供／翻攝微博頭條新聞，下同）

圖文／CTWANT

廣東一為婆婆參加了廣西北海3日遊的旅行團，僅要價人民幣28元，相當於台幣約140元，不過婆婆分享了整個旅遊經歷，每天只包含一餐，且吃的還是爛掉的蔬菜，旅行團員寧願自己花錢去買東西吃，而旅行團送的鵝還必須自己帶回家養大才能吃，讓人聽了覺得相當荒謬。

根據《頭條新聞》報導，近日有一名女子在網路上發布了一段影片，影片中的婆婆講述著自己參加「低價老人團」的經歷，她指出旅行團所舉辦的人民幣28元（台幣約140元）北海三日遊，雖然包酒店住宿，但一天僅提供一餐，婆婆表示提供的蔬菜基本上都是爛掉的，連湯都只是一桶水加了點味精，再加進幾根海草而已，旅行團的人吃過一頓後，寧願自己去外面花錢買吃的，「一張桌子8個人，走了6個，剩下2個。」

婆婆還透露，自己曾為了旅行團送的鵝，還去過廣東清遠市，沒想到報了名才知道，原來那隻鵝是小鵝，還要拿回來自己養大才能吃。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「28元包酒店，還想要啥？住宿都不夠」、「這樣的團你也敢報」、「28元都不夠你買件衣服」、「真的是一分錢一分貨」、「有地方住就感恩了」。

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