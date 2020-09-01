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台海最嚴峻時刻...美國大打台灣牌　陸學者：蔡政府將玩火自焚

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▲▼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／路透）

▲美國衛生部長阿扎爾訪台（Alex Azar）引起大陸嚴正抗議。（資料圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

台美關係發展到達新階段，北京今（1）日舉行兩岸青年觀點論壇，針對台美關係走向以及台海緊張局勢。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，「現在是兩岸最嚴峻時刻，美國大打台灣牌力度增強，蔡政府任何一種僥倖都會讓自己玩火自焚。」

談到美國對待兩岸態度，朱松嶺分析，「第一，美國不希望中國統一；第二，美國也不希望台灣獨立；第三美國希望兩岸不統不獨不親不疏，經常有衝突，不能一體化。」

▲▼捷克參議院議長韋德齊赴立法院發表演說。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲捷克參議院議長韋德齊赴立法院發表演說。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

朱松嶺進一步指出，「美國持續撬動西方國家加強和台灣的聯繫，在整個中國的周邊地區煽風點火，東海，南海，印度等地方製造困難，因為很多牌已經不能打，因此大打台灣牌，讓中美之間的博弈到了一個新的階段。 」美國為了開闢對華新戰場，大陸為了應付台美挑戰而疲於奔命，等於是台灣綁上戰車作為棋子，讓人感覺到很憂心。

從美國衛生部長訪台、對台軍售等一連串動作來看，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍也指出，「舉例訪問台灣的捷克參議院議長，代表歐盟國家內部在台灣測試水溫，如果成功的話，後面不斷會有國家跟著效法。」

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