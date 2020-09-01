美對台「六項保證」　華春瑩：粗暴干涉中國內政

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月31日重提對台「六項保證」，指稱這與《台灣關係法》、美中三公報，同樣做為美國對台政策指導方針。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩1日指出，此舉嚴重違反一個中國原則，「粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法無效的」，敦促美方停止在錯誤和危險的道路上越走越遠。

華春瑩1日主持大陸外交部例行記者會，她首先表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」、「一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提。」

▲美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／路透）

她接著提到，美國當年單方面制定與台灣關係法，以及對台六項保證，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則。中國政府從一開始就堅決反對，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而非與台灣關係法或者六項保證。

華春瑩強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益。「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

據《中央社》報導，史達偉8月31日出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）一場討論美台經濟合作展望研討會時表示，美國依循台灣關係法、美中三公報與已故美國總統雷根於1982年提出的六項保證，作為對台政策指導方針。

史達偉還說，美國長久以來的「一中政策」與北京的「一中原則」不同。中共主張對台灣擁有主權，但美方並未對台灣主權抱持任何立場，美方認為台灣議題必須以和平、且為兩岸人民接受的方式解決。美台保持廣泛且友好的非正式關係，並依循台灣關係法承諾協助台灣自我防衛；美國近來政策有所調整，主要是因為北京威脅日增，同時也反映美台關係與友誼日益深化與增長。

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