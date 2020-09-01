陸學者朱松嶺籲蔡政府別走極端　「戰火開弓沒有回頭箭！」

▲央視曾公布解放軍東海演習影片，3艦齊出「展示反台獨決心」。（資料圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

北京今（1）日舉行兩岸青年觀點論壇，一共14位台海學者透過雲端方式交流。從全球大變局之下談中美政治角力以及台海情勢等議題。其中，談到未來兩岸關係下一步？ 北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，「台灣獨派傾向獨立，以武拒統很危險，很容易擦槍走火「戰火一起，開弓沒有回頭箭！」

談到台海緊繃關係，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的朱松嶺強調，「民進黨政府不斷唆使兩岸之間民意對抗，讓很多問題浮上水面，大陸武統的聲音進一步增強，這是我們非常擔憂。」希望學界共同努力來化解，因為從歷史、現實、民意的角度來看，戰爭總是改變局勢的最佳武器。

▲近日，中共解放密集軍演。（資料圖／CFP）

朱松嶺進一步指出，過去世界大戰徹底改變國際社會的整體態勢，中國歷史上的統一，很多都是通過戰爭而非和平的方式完成。當前兩岸之間對立越嚴重，對於局勢只會帶來更加危險的影響，雙邊必須努力避免這一點。「戰火一起，開弓沒有回頭箭！」

從全球變局的角度之下來思考，未來兩岸關係的下行情勢？北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，「爭取一個『主場在我』的進取姿態，兩岸關係最終在憲法上的解決方案只有兩個，一個是一國兩制台灣方案，一個是一國一制。」維持現狀不是根本保證，只是為最終解決準備條件。