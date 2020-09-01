華郵：蓬佩奧「史上最爛國務卿」　美國遭孤立！對歐關係達冰點

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遭《華盛頓郵報》批為「史上最爛的國務卿」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）31日發表了一篇社論，斗大標題直接寫明，蓬佩奧（Mike Pompeo）是美國「史上最爛」的國務卿。緊咬蓬佩奧近年來主導的外交事務皆以失敗收場，如與北韓（朝鮮）核武談判破局、嘗試推翻委內瑞拉獨裁政權最終不了了之、在聯合國針對伊朗議題向國際施壓，卻使得美國一步步被推向外交孤立的局面。

根據《華盛頓郵報》評論，前段時間中國在新疆實行種族屠殺，亦侵害香港自治權並以武力鎮壓示威者，蓬佩奧身為國務卿，卻直到為時已晚才對中國作出譴責。最近他更無視國務院禁止官員以公職身份參與政治場合的明確法律規範，在共和黨全代會上，說出一些虛假或荒謬的言論，再次挑戰道德底線。

內政方面，文章提到蓬佩奧未能填補國務院的數十個高級職位，數百名職業外交官離職或遭到開除。在內部調查中，認為國務院高層「沒有保持高度誠實和正直」的職員，從2016年至2019年增加了34%。此問卷結果或許跟蓬佩奧本人過去的爭議有高度相關。過去，他曾經違反國會法令、規避對沙烏地阿拉伯出售限制性武器的法律、讓職員處理他與妻子的私人差事，並解雇了負責調查蓬佩奧本人違法情事的監察長。

文章接著強調，懷著雄心壯志的蓬佩奧可能會角逐下屆2024總統候選人，若川普於11月敗選，蓬佩奧大可把外交政策的失敗全都推給川普政府，撇除自己的責任。但蓬佩奧對美國的嚴重外交損害，例如，近來美國與親密盟友的關係極度惡化，他的確應該負責。蓬佩奧在聯合國安理會上有關伊朗的辯論，就是他可能將美國帶向「孤立無援」的外交窘境的最佳案例。

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文章解釋，川普政府針對禁運伊朗武器的期限於10月到期一事，原本並沒有引起太大水花。但蓬佩奧迫使聯合國安理會各國討論延長武器禁運。雖然各國對允許伊朗出售武器沒有太大興趣，但蓬佩奧的真正意圖是，促使伊朗驅逐負責監視活動的聯合國檢查人員。最後英、德、法等傳統親密盟友一面倒地反對美國，讓美國在此會議中得到了「羞辱性」的拒絕。而蓬佩奧卻反過來指控各國「與恐怖份子為伍」。

國務院前歐洲事務負責人佛里德（Daniel Fried）表示，蓬佩奧似乎十分樂見美歐分裂，「現在美歐關係是我有記憶以來最糟的。」文章最後提到，雖然川普政府9月底可能還是會對伊朗實施全球性制裁 ，但大多數的國家應該會忽略美國的制裁命令。如此，美國便會在蓬佩奧擔任國務卿的任期間遭到「明顯孤立」，蓬佩奧本人也將成為美國「史上最爛」的國務卿。