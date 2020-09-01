PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆



▲PTT網友利用少女母親提供的截圖開始挖掘線索，最後拼湊出羅姓、王姓嫌疑人。（圖／翻攝PTT）



記者陳凱力／新竹報導

高雄少女失蹤案歷經66小時的驚險，終於在今天順利落幕，回顧整起事件，從29日下午少女同學發現她失蹤，30日一大早少女媽媽開始在全台各大知名社團「海PO尋人」，最大破案功臣，除了辛苦的第一線員警們，還有神通廣大的PTT大神，PTT上的網友利用少女媽媽提供的幾個對話截圖，以鍵盤辦案，將羅嫌、王嫌身分曝光，其中還包括羅嫌的恐怖前科，PTT大神們的鍵盤辦案，連資深幹探都豎起大拇指喊讚，直言「網友們的太厲害了，有這些人才，就沒有破不了的案」。

▲▼網友從對話截圖發現案情不單純，懷疑少女遭到詐騙。（圖／翻攝臉書，下同）





時間要回溯到30日，少女母親在新竹知名社團發文尋人，表示「14歲女兒自29日從高雄搭乘高鐵到新竹，上了陌生人的車後便失聯」。由於當時線索不足，警方連少女上車被載走的地點都摸不著頭緒，僅憑一組4位數的數字車號，根本大海撈針，而依程序，也僅能先當一般失蹤協尋處理。

不過鄉民們卻從少女媽媽PO出的對話截圖嗅到一股「不尋常的陰謀味」，包含「嫌犯與少女的詭異對話」、「載到少女後，就把原本Messenger上的帳號移除」、「寄錢給少女，卻非使用一般人常用的轉帳、LINE PAY等方式，而是使用店到店交付」...

▲▼PTT網友利用對話截圖開始找尋蛛絲馬跡。

31日凌晨0點後，PTT板上的鄉民們開始「鍵盤辦案」，鄉民們利用截圖上的臉書帳號「Jieming wang」與一組0955開頭的電話號碼開始追查，才發現王男曾在新竹某些社團刊登過租屋資訊，且王男還與羅男關係密切，不只互相追蹤IG，連「很多資料都共用」，在PTT鄉民擠牙膏的同時，羅男和王男的資料還不斷在修改，包含換照片、撤照片等，鄉民也再挖出羅男在wechat、twitch上的照片與個人檔案。

最驚悚的是，鄉民們一路狂追，又從臉書社團「AUC反抗無良保全公司網路工會」發現一則爆料「羅XX性侵犯，下藥搞14歲少女」的貼文，而照片主角竟然就是羅，為了怕錯殺無辜，網友還透過司法判決系統查証，才確認羅保全經理經法院判決確認。

當天早上鄉民們不斷將線索PASS給警方，不過員警私下雖認為「案情不單純」、「可能有多人涉嫌」卻沒信PTT的辦案結果，認為「單靠這些臆測，不能隨便冤枉人」，沒想到32小時後，警方竟從羅男竹東住處搜到被羅控制藏匿在天花板夾層中的少女。

▲經過不斷交叉比對，PTT鄉民找出王姓嫌疑人，再順藤摸瓜揪出有性侵前科的羅姓男子。（圖／翻攝PTT）

這群神通廣大的PTT鄉民驚呆了警方，員警非常不可思議，認為網友們僅靠「一個帳號」、「一組電話」、幾則「網路記錄」就可以一路連連看，連到羅嫌與王嫌，多名長期偵辦刑案的資深幹探們都被這群「鍵盤偵探」驚掉下巴，有員警說「網友們很誇張，很多線索竟然比我們更早知道」，「他們怎麼辦到的，光坐在電腦前，就可以辦案，還比警方快？」，幹探們也大讚這群無名偵探，「未來警方辦案，若有這群網友們的協助，在全台灣佈下天羅地網，就不怕有破不了的案」。

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