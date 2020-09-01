　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）
▲PTT網友利用少女母親提供的截圖開始挖掘線索，最後拼湊出羅姓、王姓嫌疑人。（圖／翻攝PTT）

記者陳凱力／新竹報導

高雄少女失蹤案歷經66小時的驚險，終於在今天順利落幕，回顧整起事件，從29日下午少女同學發現她失蹤，30日一大早少女媽媽開始在全台各大知名社團「海PO尋人」，最大破案功臣，除了辛苦的第一線員警們，還有神通廣大的PTT大神，PTT上的網友利用少女媽媽提供的幾個對話截圖，以鍵盤辦案，將羅嫌、王嫌身分曝光，其中還包括羅嫌的恐怖前科，PTT大神們的鍵盤辦案，連資深幹探都豎起大拇指喊讚，直言「網友們的太厲害了，有這些人才，就沒有破不了的案」。

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）

▲▼網友從對話截圖發現案情不單純，懷疑少女遭到詐騙。（圖／翻攝臉書，下同）

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）

時間要回溯到30日，少女母親在新竹知名社團發文尋人，表示「14歲女兒自29日從高雄搭乘高鐵到新竹，上了陌生人的車後便失聯」。由於當時線索不足，警方連少女上車被載走的地點都摸不著頭緒，僅憑一組4位數的數字車號，根本大海撈針，而依程序，也僅能先當一般失蹤協尋處理。

不過鄉民們卻從少女媽媽PO出的對話截圖嗅到一股「不尋常的陰謀味」，包含「嫌犯與少女的詭異對話」、「載到少女後，就把原本Messenger上的帳號移除」、「寄錢給少女，卻非使用一般人常用的轉帳、LINE PAY等方式，而是使用店到店交付」...

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT網友利用對話截圖開始找尋蛛絲馬跡。

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）

31日凌晨0點後，PTT板上的鄉民們開始「鍵盤辦案」，鄉民們利用截圖上的臉書帳號「Jieming wang」與一組0955開頭的電話號碼開始追查，才發現王男曾在新竹某些社團刊登過租屋資訊，且王男還與羅男關係密切，不只互相追蹤IG，連「很多資料都共用」，在PTT鄉民擠牙膏的同時，羅男和王男的資料還不斷在修改，包含換照片、撤照片等，鄉民也再挖出羅男在wechat、twitch上的照片與個人檔案。

最驚悚的是，鄉民們一路狂追，又從臉書社團「AUC反抗無良保全公司網路工會」發現一則爆料「羅XX性侵犯，下藥搞14歲少女」的貼文，而照片主角竟然就是羅，為了怕錯殺無辜，網友還透過司法判決系統查証，才確認羅保全經理經法院判決確認。

當天早上鄉民們不斷將線索PASS給警方，不過員警私下雖認為「案情不單純」、「可能有多人涉嫌」卻沒信PTT的辦案結果，認為「單靠這些臆測，不能隨便冤枉人」，沒想到32小時後，警方竟從羅男竹東住處搜到被羅控制藏匿在天花板夾層中的少女。

▲PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆。（圖／翻攝PTT）

▲經過不斷交叉比對，PTT鄉民找出王姓嫌疑人，再順藤摸瓜揪出有性侵前科的羅姓男子。（圖／翻攝PTT）

這群神通廣大的PTT鄉民驚呆了警方，員警非常不可思議，認為網友們僅靠「一個帳號」、「一組電話」、幾則「網路記錄」就可以一路連連看，連到羅嫌與王嫌，多名長期偵辦刑案的資深幹探們都被這群「鍵盤偵探」驚掉下巴，有員警說「網友們很誇張，很多線索竟然比我們更早知道」，「他們怎麼辦到的，光坐在電腦前，就可以辦案，還比警方快？」，幹探們也大讚這群無名偵探，「未來警方辦案，若有這群網友們的協助，在全台灣佈下天羅地網，就不怕有破不了的案」。

「積雪草煥活新生組」修復、保濕超有感

►「保全李宗瑞」下藥性侵2少女　警搜手機、情趣內衣…媽媽全程見證

►盧男「帶手機逛街耍警察」　警追30隻監視器找到「關鍵天眼」

►31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅　「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」！限制住居
肚子肥肉擠出！醫曝「3個小動作」害的　每天做2運動燃燒脂肪
肉搜達人靠「4個號碼」找到保全李宗瑞！前PTT版主助破案
高雄少女案盧嫌、王嫌「略誘罪」移送雄檢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」限制住居

美魔女拉皮燙出滿臉葡萄狀水泡　醫師用過強「電波+音波」害毀容

基隆河驚見女浮屍！身上僅帶一張卡…巡守員嚇傻

PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆

新竹「保全李宗瑞」家中暗房尋獲　鄰居爆：高雄少女曾被帶進巷弄

子彈亂飛！館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升至全國第二

快訊／設誘14歲少女王男依「略誘罪」　移送雄檢偵辦

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「略誘罪」移送雄檢

天兵警出包！女毒犯驗尿2瓶變老公的...檢方「罪證不足」糗撤告

快訊／密室監禁高雄少女66小時！羅姓保全拒絕夜間偵訊

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」限制住居

美魔女拉皮燙出滿臉葡萄狀水泡　醫師用過強「電波+音波」害毀容

基隆河驚見女浮屍！身上僅帶一張卡…巡守員嚇傻

PTT大神「鍵盤辦案」他們一開始也不信　恐怖吻合！資深幹探都驚呆

新竹「保全李宗瑞」家中暗房尋獲　鄰居爆：高雄少女曾被帶進巷弄

子彈亂飛！館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升至全國第二

快訊／設誘14歲少女王男依「略誘罪」　移送雄檢偵辦

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「略誘罪」移送雄檢

天兵警出包！女毒犯驗尿2瓶變老公的...檢方「罪證不足」糗撤告

快訊／密室監禁高雄少女66小時！羅姓保全拒絕夜間偵訊

35歲前受孕成功率高　體重和年齡影響婦女生育能力

PIKO太郎跨界合作皮卡丘　神解「PIKACHU」英文這樣翻譯

越南超狂寵物咖啡廳「地板直接變魚池」　網驚：怎麼走進去？

中職／拚單隊2土投十勝　王溢正不強求：年輕投手站出來

脫毛做錯小心傷肌膚！3部位居家除毛正確方法＆注意事項

快訊／高雄少女案盧嫌、王嫌「無保請回」限制住居

日職／宋家豪飆154但丟分吞敗　上沢直之完投勝

查寧塔圖不當脫衣猛男了！　穿火辣仙女裝自爆：我內心有個小女孩

《驕女》仁芯腹黑反圈粉！怒搧姊妹巴掌…改口叫養母「阿姨」

桃園航空城即將進入實質動工階段　「航空城工程處」揭牌成立

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

快訊／高雄少女找到了

高雄少女案　全台出動200警力

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

.高雄少女被套項圈　保全男：不聽話電你

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

更多熱門

相關新聞

找到保全李宗瑞！肉搜大神助破案

找到保全李宗瑞！肉搜大神助破案

高雄14歲少女搭車北上後失蹤，1日在新竹竹東中興路一處民宅的4樓密室夾層中被找到，結束66小時驚魂記，除了警方調查，家屬也在網路求援，批踢踢有網友交叉比對，發現一名男子資料符合，且陸續發現他是有性侵前科的「保全李宗瑞」，讓案情有了方向。其中一名肉搜網友就是前八卦版版主「肉搜大神」楊鵬淵，他現在是國高中社會科老師。

兒童台哥哥姐姐轉型OK吧！網：待久比較好

兒童台哥哥姐姐轉型OK吧！網：待久比較好

同事請喪假2週回高雄　他在台北巧遇

同事請喪假2週回高雄　他在台北巧遇

保守型理財進股市　網推「這2支」

保守型理財進股市　網推「這2支」

Joeman快突破200萬訂閱　PTT爆熱議

Joeman快突破200萬訂閱　PTT爆熱議

關鍵字：

高雄失蹤少女保全版李宗瑞PTT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

快訊／高雄少女找到了

高雄少女案　全台出動200警力

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面