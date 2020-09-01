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社會 社會焦點 保障人權

影／找到高雄失聯少女！陳其邁「稍微放寬心」　教育局發聲明！

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中央社

高市一名少女北上應徵工作失聯，警方今天上午在新竹找到人。高雄市長陳其邁聞訊後表示，「稍微放寬心」，希望警方持續調查，掌握是否有其他受害者，並指示少女回來後，教育局要加強輔導。

▲▼失蹤少女尋獲破案_失蹤少女尋獲破案_嫌犯抵達三民二分局。（圖／記者張榮恩攝）

▲失蹤少女尋獲破案，羅嫌抵達三民二分局。（圖／記者張榮恩攝）

警方上午8時50分在新竹某透天厝尋獲14歲女國二生。據了解，少女曾向嫌犯表示，要開學了，想回家，但對方卻不放人，因此將依妨害自由罪，將同在房內查獲的31歲羅姓男子逮補送辦。目前，少女已在警方陪同下，搭高鐵抵達高雄並前往醫院驗傷，希望釐清少女是否遭性侵。

▲▼高雄少女密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁上午結束市政會議後表示，開會前，高雄市政府警察局長劉柏良就有打電話來，告訴他找到少女的好消息，讓他稍微放寬心。對於案情如何、是否有其他受害者，陳其邁希望警方調查清楚，並會請教育局長謝文斌加強輔導這名少女。

劉柏良中午也到三民第二警分局關心後續調查情形，他向媒體表示，非常滿意警方辦案效率，主要是看到刑事局、高鐵、新竹縣、新北及台北警方等單位成功整合，昨天也報請指揮偵辦，才能在找到嫌疑人當下立即蒐集手機訊息，過程感謝各界協助。

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

高市教育局發布聲明表示，陳其邁日前曾親自打電話，指示高市警局、教育局及校方共同合作，加強協尋，今天順利尋獲少女，市府感謝全國相關單位通力合作。教育局及校方已啟動校園安心輔導機制，待少女返校後，也將持續給予輔導支持。

教育局強調，學校、家庭關心孩子網路交友、應試工作等狀況，謝文斌要求學校加強教育，後續會持續連結相關單位，強化校園網路安全與防護機制，教育學生基本的網路安全意識，以免學生再度誤入險境。

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