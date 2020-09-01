Joeman快突破200萬訂閱！　PTT爆熱議：台灣最強YouTuber了吧

▲Joeman即將200萬訂閱。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名YouTuber「Joeman（九妹）」的頻道影片多元豐富，擄獲對不同領域有興趣的粉絲，頻道在2018年7月達到100萬訂閱，最近更是要準備突破200萬。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「Joeman居然快200萬訂閱了？！」因為Joeman頻道已經衝到192萬訂閱，讓原PO忍不住直問「Joeman到底還能多猛啊？」

這位網友文中驚呼「欸欸欸欸欸！我記得Joeman不是才剛滿百萬訂閱嗎？怎麼現在快200萬了啊？」認為Joeman應該是台灣最強YouTuber，「想當初還以為X神可以與之一戰，沒想到現在……已經不是海放可以形容了。」內心不禁OS「Joeman到底還能多猛啊？？？」

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貼文一出，馬上引發熱論，「他影片真的做的有內容，開箱還不少很狂的」、「瘦下來之後就不是肥宅了」、「還好當初鄉民噓到爆，才能成長成這樣」、「他的內容就是會吸引人那種，誰想看一些自以為大明星的人的生活日常」、「他有些影片還行啊！人家能成功有他一套，不要只看黑暗面。」

還有人提到爆乳鋼琴YouTuber「Pan Piano」，Pan是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，過去大多以日常穿著入鏡彈琴，結果近期換上性感風格的cosplay服裝後，人氣暴漲，上片2分鐘就狂吸4萬點閱數，短短幾個月已經達成120萬訂閱。鄉民就紛紛留言，「Pan也141萬訂閱了啊」、「PAN搞不好會超車喔」、「Pan幾乎是以一天一萬訂閱的速度增加」、「PAN遲早會變全台第一。」