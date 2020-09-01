影／「肉搜大神」靠手機4碼找到保全李宗瑞！前PTT版主助破案關鍵拼圖

記者許力方／綜合報導

高雄14歲少女搭車北上後失蹤，1日在新竹竹東中興路一處民宅的4樓密室夾層中被找到，結束66小時驚魂記，除了警方調查，家屬也在網路求援，批踢踢有網友交叉比對，發現一名男子資料符合，且陸續發現他是有性侵前科的「保全李宗瑞」，讓案情有了方向。其中一名肉搜網友就是前八卦版版主「肉搜大神」楊鵬淵，他現在是國高中社會科老師。

▲主嫌羅姓保全及共犯盧男。（合成圖／翻攝PTT、記者陳以昇攝）



請繼續往下閱讀...

靠著少女母親提供的0955開頭手機、email，網友循著蛛絲馬跡展開搜索，最後找到保全私密社團，並發現了一名羅姓男子資料全符合，且他曾假藉實習機會用麻藥迷昏、性侵2名國中生，因此有「保全李宗瑞」的稱號，還曾刊登租屋廣告出租新竹竹東的透天厝，警方也證實，肉搜文讓案情有了方向。

▲曾涉嫌迷昏少女性侵，羅男因高雄少女案遭移送。（圖／記者張榮恩攝）



▲警方在4樓夾層密室找到少女。（圖／記者陳凱力、吳奕靖翻攝）



楊鵬淵事後透過臉書發文，澄清肉搜並非本案重點，一開始的對話紀錄就有王嫌電話，警方一開始就鎖定了在一樓當管理員的王嫌，而突破關鍵在於鄉民「whythe」在不公開臉書社團找到羅男性侵前科。他強調，現在自己是國、高中社會科老師，過去則是PTT八卦版主，「我年輕時很熱衷社會事務，當了兩、三年台灣當時最大討論版的版主，當時是肉搜界的高手，但我人肉搜索都是協助警方辦案。」常說凡走過必留下痕跡，所以網路不要亂留言都查的到，各大論壇、流行他比學生還要懂。

剖析少女失蹤案，楊鵬淵指出，以前在學校帶班時，也會遇到女學生遇到同樣的情況，而男生也是有市場的；以羅姓保全前經理來說，5、6年前大概都是透過beetalk、愛情公寓、勁舞團等軟體，現在多半是裝成國中生加入國中生的Line群或臉書群，照片當然都是假扮的，或是網路上的花美照。

楊鵬淵進一步提醒，羅男一開始一定是很單純的送小女生點數、簡單小禮物，先做初期投資，然後再慢慢提出社會上不為人知的打工方法，拉入比較不好追蹤的微信群、臉書聊天室，群組內會有其他樣本， 看起來是國小、國中生的小女生，穿著漂亮衣服，陪著別人打電動、拍照，拿取高額報酬，讓目標少女自願開口加入。

▲高雄少女被關在密室中。（圖／記者吳奕靖翻攝）



他解釋，嫌犯一開始一定會有看似正經的面試，傳照片、指定表情，羅男這次下重本先付5萬元，用超商店對店的方式，公務機給少女，讓少女更覺得是一回事，「可以只陪一些所謂大老闆打電動，就可以獲得高額價金，而且還先領錢。」最後挑戰人心的事，本以為錄取了，「高層」就會跳出來說有競爭對手，其他少女搶走名額，「等妳失落兩天後，又稱有一個新職缺，但比較犧牲，可能要cosplay 或犧牲打扮，必須當面面試給老闆們看。」

「這一套是比較惡劣的，用人的心理去勾，需要當面見面的通常都是亡命之徒，作風會比較凶猛！」楊鵬淵指出，比較常見的手法反而都是裝成大姊姊去認識小妹妹，聲稱有模特兒機會，並主動傳出網路亂抓的裸照假冒自己的裸照，輕則裸照被拿去地下交易，重則被威脅做其他事情。他提醒家長，能注意到的有4大點，包含：第一，洗澡時間有沒有意外的變長(拍照常常在廁所)，第二，有沒有添購攝影器材，第三，手機有沒有裝新的通訊app，第四，有沒有常常藉故跟同學出門。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到