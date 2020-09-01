林佳龍曝當年頒布台中「瘦肉精零檢出」原因　今指地方應遵循中央

▲全國「路口安全大執法」記者會，交通部長林佳龍出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

總統蔡英文明年元旦起開放含有瘦肉精的美豬進口，台中市長盧秀燕31日表示，食安不能放水或是和任何東西交換，不料引起外界批評盧「逢中央必反」，但事實上，食安自治條例罰責是前市長林佳龍頒布的。林佳龍今（1）日出席活動時回應，主要是當時中央政府沒有明確的政策宣佈跟規定，但如今中央有了，中央地方是一體，法令一致性很重要，地方應依規定遵循。

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▲台中市政府早在3年前就規範瘦肉精零檢出，而且增訂罰責。（圖／台中市政府提供）

林佳龍今出席9/1全國路口安全大執法記者會，會後被問及當年曾頒布台中瘦肉精零檢出原因，他說明，當時中央政府還沒有明確的政策宣佈跟規定，法令一致性很重要，現在中央已經有了明確規定後，地方就應依據規定來遵循。

中央擴大開放瘦肉精美國豬肉牛肉進口，引發民眾憂慮，台中市長盧秀燕日前表示，台中市已訂定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，這是市議會審查通過的自治條例，已實施3年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，對食安採取最嚴格標準，請大家放心。

盧秀燕此舉引來外界批評盧「逢中央必反」，但事實上，這條增訂的食安自治條例罰責是2017年9月開始實施，當時頒布實施的即是前市長林佳龍，而非盧秀燕。

台中市食品安全衛生管理自治條例第6條之1規定，豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素（萊克多巴胺），一旦中央公告實施乙型受體素容許量標準，於台中市之豬肉及其製品，經檢出超過中央容許量標準者，衛生局將依照食安法裁罰6萬以上、2億以下罰鍰。

台中市食品安全處表示，中央雖有規定不得檢出超量的乙型受體素，但容許量多少？罰責多少？並沒有詳細載明，於是前市長林佳龍和議會一致同意加嚴增訂罰責，新增第13條之1規定，一律零檢出，即使未超出中央容許量也不行，一旦檢出可裁罰3萬以上、10萬以下罰鍰，且得連續處罰。

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