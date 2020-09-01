開放美豬美牛　蘇貞昌：有利台灣加入國際貿易協定

記者陳家祥／台北報導

美國國務院亞太助卿史達偉昨宣布，將啟動新的高階年度經濟對話，全面探討美台經濟關係。對此，行政院長蘇貞昌說，這一次總統蔡英文的開放政策，受到大大的歡迎與支持，未來相信台灣要加入國際貿易協定的談判等等，都會大大有利。

蘇貞昌說，大家都看到，我們其實對美國外銷非常多，美國是我們最重要的貿易夥伴，因為蔡總統的努力，台美關係的改善，像昨天晚上，王美花經濟部長跟美國的助理國務卿視訊對話，並宣布未來還會開啟經濟的對話，可以看出這都是往好的方向發展。

蘇貞昌指出，台灣是一個靠外銷導向的國家，過去很多產業，我們參加會員大會他們都一再說，拜託政府看能不能打開貿易，人家免關稅我們卻有關稅，好像綁著一隻手在跟人家競爭，所以這一次蔡總統的開放政策，大大歡迎並表示大的支持，未來相信我們要加入國際貿易協定的談判等等，都會大大有利。

蘇貞昌舉例，台灣一直要爭取參加CPTPP，但CPTPP的國家成員也都有開放美豬美牛的進口，台灣不能自己關起門來，自己訂一套標準不照國際標不照科學證據，這樣走不出去，這樣要跟國際談判，人家也會覺得台灣怎麼這樣，也不會跟我們展開。所以台灣一定要能夠在世界有一席之地，台灣一定要做好貿易，台灣也會找顧國內的產業，台灣更會照顧國人、消費者的健康。

▲蘇貞昌出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式。（圖／記者黃國霖攝）