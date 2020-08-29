吳釗燮談美台軍售及貿易　不論中國反應都要捍衛國家安全

記者陳家祥／台北報導

外交部長吳釗燮29日再度接受美國「福斯新聞」（Fox News）帶狀新聞節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」專訪，談論中國軍事威脅、台美軍售、美中貿易關係及開放進口美豬美牛等議題。主持人引用蔡英文總統日前於澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）呼籲中國勿破壞國際秩序的談話內容，以及美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在推特的推文，做了台美正進一步深化經貿合作的註解。

吳釗燮表示，台灣將擁有亞洲最大的F16戰機群，因此維修中心的成立將有助確保戰機戰力，台灣不只要捍衛自身國家安全，更要捍衛民主制度。吳說，台灣位於中國威脅的前線，有決心捍衛家園。

至於中國的反應，吳釗燮指出，中國向來對於美國售予我國武器感到不滿，並表達強烈抗議，但對台灣而言，無論中國反應為何，自然必須守護主權及國家安全，台灣都將持續強化國防。成立F-16維修中心，不僅有助空防，更可增加臺美之間國防工業合作，深化台美經貿關係。

針對近來川普總統談及有關美中貿易脫鉤（decouple）議題，吳釗燮指出，美中貿易顯然存在許多爭議，「中國的商業模式，對世界上其他國家並不公平」，中國利用市場開放的國家，不但竊取智慧財產，並設立各種貿易壁壘，對抗其他國家。

吳釗燮也以中國內部網路環境封閉為例，直言和中國進行電子商務對其他國家並不公平，因此需要確保中國遵循國際貿易或其他經濟活動的規範，認為美國要求中國遵守國際貿易規範是正確的，台灣也會遵守以科學為基礎的國際貿易規範，我方並希望與美國就貿易議題持續交換意見。