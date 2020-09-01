1人包校！育達保證「一定開課」　小一課表「下午4小時全英文」

▲台北市私立育達高職。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

台北市私立育達高職今年6月更名為「台北市私立普林思頓高級中等學校」，但昨日開學，國小部卻只有一名新生完成學費繳納手續，教育局除了證實此事，也強調，最算只有1名學生也需正常上課。校方也保證，不管招收到多少位學生，一定都會開班授課，這是董事長及校長、師長們不變的決定。

台北市教育局6月24日發函給各校，私立育達高職6月15日起正式更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，除了更改名稱以外，還會結合雙語教學，增設國際高中、國際國中部、國際小學部等，從109學年度開始招生，國中招收2班、國小招收3班，原先已入學的學生受教權、課程均不受影響。

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▲育達小一新生課表。（圖／普林思頓高中國小部提供）

但對於目前只招收到一名學生，校方回應，招生仍在持續中，而且今年招生時間較短，人數尚未底定。另外，對於未來只有一名學生將如何授課？校方也提供未來小一新生的師資及課表，並再次強調，無論最後有幾位學生，學校一定會開課，這是董事長及校長的堅持以及決定。

以校方提供的小一課表可以看到，課表確實結合雙語教學，上午課程以國文、數學為主，另外穿插音樂、美勞、生活課等，下午則是全英文教學，包含英文文法、單字、短文課等。

