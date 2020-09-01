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普林斯頓國小「學雜費41萬」是謠言！校長急澄清：一學期5.5萬

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▲▼ 台北市私立育達高職。（圖／翻攝google map）

▲台北市私立育達高職6月起更名「育達學校財團法人台北市私立普林斯頓高級中等學校」。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

台北市私立育達高職6月起更名「育達學校財團法人台北市私立普林斯頓高級中等學校」，但開學日卻只有1名小一新生完成繳費報到，外傳與一學期收費41萬元有關。對此，校長劉育仨表示，「這是絕對沒有的事情」，目前國小生免學費，僅收5萬5000元雜費，並強調，目前都正常開課。

普林思頓高中今年6月除了更改名稱以外，還結合雙語教學，增設國際高中、國際國中部、國際小學部等，從109學年度開始招生，國中招收2班、國小招收3班，原先已入學的學生受教權、課程均不受影響。

請繼續往下閱讀...

但從8月1日招生至今，國小部僅1人報到，有傳言指出，是因一學期學費收取41萬元有關。劉育仨表示，這是不實的訊息，目前國小生僅需繳納雜費5萬5000元，後續會依照學生及家長想要學習的進度，做進一步的費用規劃，如課後輔導、假日營隊，或是國際交流活動等，尤其現在學生少，校方會再與家長做進一步溝通，一定會待家長同意，才會在和廠商合作並確立收費標準，但目前才剛開學，都還沒談到這一塊。

至於目前僅1名學生，師生課程如何調配？劉育仨表示，開學前的新生入學說明會，就已經與家長溝通過課程內容，如今家長同意這樣的安排，因此送孩子來上課，「我們不可以做任何一廂情願的調整」，因此會按照原定規劃的課程繼續進行，就算只有1人也能上。

劉育仨也提到，目前已與該名小一新生家長溝通，家長能也接受第一年孩子不多；目前這位小一新生「很開心」，學校也會繼續招生，讓他有同學。

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