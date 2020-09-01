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育達改名「普林思頓」要招國小生！開學僅1人註冊…原因曝光了

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▲▼普林思頓小學部一學期學費41萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲普林思頓小學部開學僅有一名新生。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

台北市私立育達高職6月起更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，增設了國際高中、國際國中部以及國際小學部，其中國小部要招收3個班級。不過，等到實際開學，普林思頓國小部卻只有一名學生完成學費繳納的手續，讓人看了不禁傻眼。

台北市教育局6月24日發函給各校，私立育達高職6月15日起正式更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，除了更改名稱以外，還會結合雙語教學，增設國際高中、國際國中部、國際小學部等，從109學年度開始招生，國中招收2班、國小招收3班，原先已入學的學生受教權、課程均不受影響。

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▲▼普林思頓小學部一學期學費41萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲普林思頓小學部教導21世紀國際素養。（圖／翻攝《東森新聞》）

根據《東森新聞》報導，普林思頓高中的小學部8月1日已開始招生，但直到31日開學，僅有一名學生完成繳費手續，儘管招生說明會的資料看起來十分新潮，招生率依然不理想。

之所以會如此，有外界猜測，普林思頓小學部每個學期學費要價41萬元，可能是阻擋許多家長讓孩子進入就讀的原因。至於為何學費高達41萬元？普林思頓從小學一年級開始，就會教導21世紀國際素養，午餐時間也會教餐桌禮儀等，課程十分豐富，還有沉浸式美語體驗、明亮的教室與室內籃球場可以使用。

▼普林思頓小學部一學期學費41萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼普林思頓小學部一學期學費41萬。（圖／翻攝《東森新聞》）

雖然教學十分豐富，但與薇閣、康橋國際學校等私立名校相比，學費實在貴了太多，加上有知情人士爆料，在師資的部分，學校是聘請沒有經驗的新老師來教學，成效會如何還有待商榷。

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