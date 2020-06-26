育達高職改「普林思頓」全名23字　哈佛、劍橋等名校名也曾是候選名單

▲台北育達高職改名「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者崔至雲／台北報導

台北市教育局於24日發函各校，私立育達高職本月15日起正式更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」。該校校長劉育仨表示，改校名除了配合轉型、朝雙語辦學邁進，也是為了讓校名能一目了然，雖然曾想過「哈佛」、「康橋」等國際名校名，但最終認為普林斯頓大學的辦學精神是未來努力目標，因此順利定案。

普林思頓（原名育達高職）創立民國38年，位在松山區寧安街，創校前身是「育達會計補習學校」，直到民國42年才改制為「育達初級商業學校」，並設立中壢分部。民國60年，校方停辦初商部、改建校舍，台北育達與桃園育達2校區合計最高招收超過2萬名學生，是當時台灣人數最多的中等學校。

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▲育達高職改名。（圖／讀者提供）

育達高職更名後全名為「育達學校財團法人台北市私立普林斯頓高級中等學校」一共23個字，對於未來如何轉型，劉育仨說，台灣少子化影響許多學校，近年招生人數不斷下滑，到了108學年只剩4082人，未來希望能隨著時代的進步，改變教育環境，未來也會結合雙語教學，並增設國際高中、國際國中部、國際小學部，目前也已經核准招生。

教育局也證實，該校去年學校即提出增設國中部及國小部，自109學年度招生，招收國中2班，國小3班，爰因應新學制改名申請，新名稱經校內討論，教育局予以尊重；改名後，原已入學的學生受教權及課程等均不受影響，未來將以12年一貫國教原則，強化學層間資源聯結與生涯規劃。

