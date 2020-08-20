必看！小一新生好焦慮？父母要提前做的8項心理建設

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

時間過得好快，DAHLIA即將上小學一年級了，最近她似乎因為害怕新環境，而出現「小一症候群」，又開始摳手、摳指甲、脾氣大，所以我提早替她做些調適，好讓孩子對小學生活，有個粗淺的認識，降低她對未知的恐懼。

1、帶孩子去學校認識環境。

這天，我從幼兒園接到DA以後，問她：「要不要去國小逛逛？」孩子玩心重，當然立馬說好，我們進到校園以後，從警衛室開始解說，川堂、教室的可能位置、廁所、飲水機的大致位置、籃球場、操場、停車場、垃圾場。

警衛室：

學生上課時間，都有警衛留守，有安全上的問題，如果找不到老師求助，可以找警衛伯伯幫忙。

川堂：

遮風避雨、等家長的好空間。

教室：

班級門口都有編號，一年級的教師大部分在低樓層，可以帶孩子去未來的教室走走，熟悉環境。

這邊一定要提醒孩子，欄杆看起來堅固，但其實很容易翻過去，先前常有社會事件，同學打鬧沒分寸，直接把孩子推下去的憾事，而我讀小學的時候，也碰過同班男同學從5樓墜落的意外，但他福大命大，竟然落在沙坑中心點，別人可能就沒有這種好運氣。

洗手間、飲水機：

帶著孩子找離教室最近的兩處洗手間與飲水機，順便告訴孩子，每個樓層的洗手間跟飲水機設立點，幾乎都是同一處，若下課時間人太多，可以換樓層使用。

操場、籃球場：

操場是孩子下課10分鐘必朝聖的樂園，大部分的幼兒園，都沒有這麼大的活動空間，記得提醒孩子，為了避免危險，不要停留在跑道上，穿越籃球場，要小心天外飛球。

花圃、草叢：



記得我小一的時候，枝葉茂盛的花園，是最好的遊戲藏匿點，現在想想，真是危險啊。這些花草，除了營造生態以外，也是老師上自然課程，最好的教育場所！只是世風日下，我得提醒孩子，如果上課時間，一群同學聽從老師的指導，可以結伴進花圃，倘若老師只邀1到2個學生，那就要勇於拒絕。

遊樂設施：



除了告訴孩子這些玩樂的設施外，也請提醒他們排隊的重要性。

停車場、垃圾場：

基本上，除了值日生倒垃圾工作外，一般來說，都不建議孩子接近，較為偏僻的垃圾場，停車場也是！畢竟馬路三寶多，又有安全死角。

2、年齡差距大，事先做心理準備，也要提醒孩子，不是哥哥姐姐說什麼就要做什麼。

剛入學的小一新生，約莫6、7歲，而應屆畢業生11、12歲，可以說是小少男、小少女了，面對這麼大的年齡斷層，孩子得學會保護自己，分辨危險的人事物，不因為學長姐比自己年齡長，就把對方說的話當真理。

3、如果有幼稚園認識的學長學姐，請孩子先拜碼頭一聲：「我也要上XX國小了，因為我才剛進去，請你多多照顧我哦。」

DAHLIA在大班畢業後，目前在該園的小一先修班上課，因為這樣，她會先接觸到同校的學長姐，我特別提醒她，如果有平常相處得來的，要好好跟對方請教，提前拜個碼頭啊，這可以有效緩解孩子對陌生環境的焦慮感。

4、約定接送點，如果超過時間，要跟誰求助？

其實大家選的接送點大同小異，不外乎是方便性、安全性、可以遮風避雨，我會跟孩子約定2個會合點，並告知優先順序，如果第1接送點「川堂」太多人，孩子可以到第2個約定點：室外遊戲空間附近的走廊，媽媽會依照順序找人。

若是超出時間，讓孩子去警衛室或辦公室求助。

5、生活作息要靠自己調配，掌握喝水、上廁所的時間。

小學除了到校時間提早外，早餐也要在家吃完，孩子得學習管理自己，尤其是幼兒園時期，老師會帶隊喝水、上廁所，但小學誰理你啦！自己想辦法呀～所以，一定要提醒孩子：每節或每兩節下課，要把握機會上廁所，因為上課時間上廁所較危險，也會打斷老師教學，當然啦，真的忍不住還是要講，只是獲得白眼的機會大增。

6、讓孩子牢記家長電話，準備緊急打電話零錢。

如果擔心孩子在危急時刻記不住，可準備一張名片跟零錢，放在防水夾鏈袋，讓孩子能自己打回家或向大人求助。DAHLIA從小班開始，就隨身攜帶我的名片，還好目前尚未派上用場。

7、小學開始，以智育為重，孩子要有覺悟。

跟幼兒教育不同，在台灣的環境中，從小學開始，還是以書本知識為重，而我們家雖然秉持學齡前盡量玩的理念，但孩子入小學之後，我也將調整自己，盡量配合學校的進度與安排，面對這樣的轉變，必須提前向孩子解釋，否則他很容易產生恐懼感。

8、父母保持盡力而為的輔佐心態。

從小學開始，父母會在孩子的生活中，從第一主角慢慢退到跑龍套的，這是建立孩子人格與發展的必經過程，家長不用覺得難過，人本來就是獨立個體，我們只要給予孩子祝福與建造休憩的避風港即可。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。